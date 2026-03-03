Поражение под полной Луной: «Зенит» снова похитил кубковую мечту «Балтики»

В первом тайме калининградцы были больше нацелены на ворота соперника, но реальных угроз воротам Евгения Латышонка создать не получалось. Дальние удары становились либо добычей голкипера, либо уходили в качестве сувениров балтийским болельщикам.

После перерыва Андрей Талалаев стал доставать из своей колоды козырей. На поле появились Хиль, Беликов, Бевеев и Максим Петров. Так что потихоньку пресс атак хозяев давил на петербуржцев. Но бразильский интернационал то ли замёрз, то ли так и не приспособился слишком редкой траве на «Ростех Арене».

За 10 минут до конца встречи, вышедший незадолго до этого на поле Александр Соболев, реализовал единственную во втором тайме атаку «Зенита». «Балтика» уступила 0:1 и выбыла из борьбы за Кубок России.