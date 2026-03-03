Сенатор: Калининградская область должна быть как тот самый янтарь, чтобы завидовали все, кто живёт рядом

Федеральные власти должны всячески способствовать развитию Калининградской области, чтобы региону завидовали страны-соседи. C таким заявлением выступил cенатор Анатолий Артамонов, выступая в Совете Федерации во вторник, 3 марта.

«Область сегодня находится на хорошем ходу. И, конечно, только остаётся пожелать успехов. А наша задача — сделать всё возможное для того, чтобы этому успеху сопутствовать и способствовать. Калининградская область должна быть как тот самый янтарь, самый высококачественный на карте Российской Федерации, чтобы все, кто живёт там рядом, все завидовали, что она оказалась в составе Российской Федерации», — сказал Артамонов.