Беспрозванных предложил субсидировать на 30% из федерального бюджета закупку лекарств для региона

Алексей Беспрозванных выступил за дополнительное субсидирование закупок лекарств для региона. С таким предложением глава региона выступил на Днях Калининградской области в Совете Федерации во вторник, 3 марта.

«В четыре раза за пять лет увеличились затраты по лекарственному обеспечению и составляют сейчас свыше трёх миллиардов рублей в год. Наше предложение — на 30% субсидировать эту сферу из федерального бюджета», — сказал губернатор.

Беспрозванных отметил, что расходы выросли в том числе из-за подорожавшей логистики. В Совфеде заметили, что проблема касается абсолютного большинства регионов.

«Нам нужно отдельно этот вопрос рассмотреть, чтобы по крайней мере у нас было полное понимание не только того, где мы находимся, но и что нам надо делать», — отметил сенатор Анатолий Артамонов, ведущий заседание.