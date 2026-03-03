Котята, которые «смотрят в душу», и шашлык из шишек

В конце 2025 года в самом центре Калининграда перезапустили магазин-барахолку «Твоя Полка». Формат знаком городу с 2018 года, и за семь лет он успел стать привычной площадкой для мастеров и коллекционеров. Теперь проект работает по новому адресу — Ленинский проспект, 53, — и снова объединяет тех, кто создаёт вещи вручную, и тех, кто ищет необычные подарки и предметы с историей.

Проект «Твоя Полка» основал Вадим Балашов в 2014 году в Брянске. Позже формат начал развиваться по франшизе и сегодня объединяет 46 магазинов в 32 городах России. В Калининграде площадка работала с 2018 по 2025 год. Сейчас «Твоей Полкой» руководит Мария Корнилова. Раньше она сама арендовала полочку. «Когда проект закрылся, стало очень грустно. Я стала искать варианты, где можно реализовывать свои работы. Внутренняя потребность в творчестве никуда не девается», — говорит она.

Сегодня в магазине 264 полки, работы представляют около двухсот мастеров. Формат позволяет авторам работать на постоянной основе. «Ярмарки проходят время от времени. А здесь у мастера, по сути, свой мини-магазин. Он выставил работы и знает, что покупатель может прийти в любой день», — объясняет Мария.

Каждый автор подключается к общей системе учёта и видит продажи в режиме реального времени. Ежедневно приходит отчёт с суммой реализованных товаров и начисленной выплатой. «Мастер видит, что продалось, и понимает, что ему пора пополнить полочку. В других местах часто приходится звонить и уточнять, а здесь вся информация доступна сразу», — говорит она. Домики из картона и работа «в миллиметр» Мария и сама мастер. Раньше она делала кукол, теперь — небольшие домики из картона. В ход идут коробки из-под мебели, ламината и другая упаковка.

«Это обычный картон, который люди выносят на выброс. Мне стало жалко, и я начала клеить из него домики. Покрываю специальными пастами, расписываю. Они выглядят как будто из дерева или со штукатуркой, а внутри полые и очень лёгкие, — рассказывает она. — Такие домики покупают для ёлки, для декора, иногда заказывают партиями, и я отправляю их в другие города».

У каждого мастера своя история. Одна из авторов шьёт косметички с точной, выверенной стёжкой. «Она говорит, что делает строчку на старой советской машинке. На современной такой аккуратности не получается. Каждый шов — это буквально миллиметр. И эти косметички раскупают очень быстро», — отмечает Мария. В магазине уже планируют записывать мини-интервью с мастерами, чтобы покупатели могли узнать, кто стоит за каждой работой. «Человек принёс работу и ушёл, а за этим стоит большой путь. Это хочется показывать», — говорит она. Открытки с войны и фарфор 60-х Отдельное направление — винтаж и коллекционные предметы в хорошем сохранении. В магазин приносят советский и немецкий фарфор, в том числе изделия фабрик, которые уже закрылись. Появляются довоенные вещи и предметы, связанные с историей Кёнигсберга.

Особое место занимают старые открытки. Один из калининградцев передал часть семейной коллекции. «Это открытки, которые его отец и тесть привозили с войны. Есть подписанные, есть чистые. 1943 год, 1946 год. Они десятилетиями хранились дома», — рассказывает Мария. Такие открытки покупают как памятные предметы и как часть личной истории города.

Котята, которые «смотрят в душу», и шашлык из шишек В «Твоей Полке» легко потерять счёт времени. На одной из полочек — вязаные котята. «Они как будто в душу смотрят. Люди не могут пройти мимо. Их постоянно берут в руки, переставляют», — улыбается Мария.

Есть и гастрономические позиции. Недавно поступила большая поставка из Сибири: варенье из шишек, сиропы, сладости. «Шашлык из шишки — да, он съедобный. Ещё очень вкусный горький шоколад с сосновой шишкой. Для любителей горького шоколада это прямо находка», — говорит она. Продукция оформлена так, что её часто берут в подарок.

Представлены акварели профессионального художника Ольги Юшко, которая расписывает храмы и архитектурные объекты, а в свободное время пишет небольшие работы для магазина. Есть молодой местный бренд «МОМО» со свечами из премиального соевого воска. В разделе «умной бумаги» — модели, которые собираются без клея и ножниц, включая ретросерию с архитектурными сюжетами.

В магазине установлен почтовый ящик. Открытку можно подписать и отправить в любую точку мира прямо здесь, на месте. В наличии всегда есть почтовые марки разного номинала. Этой возможностью активно пользуются гости города.