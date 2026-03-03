Котята, которые «смотрят в душу», и шашлык из шишек

В конце 2025 года в самом центре Калининграда перезапустили магазин-барахолку «Твоя Полка». Формат знаком городу с 2018 года, и за семь лет он успел стать привычной площадкой для мастеров и коллекционеров. Теперь проект работает по новому адресу — Ленинский проспект, 53, — и снова объединяет тех, кто создаёт вещи вручную, и тех, кто ищет необычные подарки и предметы с историей.
Проект «Твоя Полка» основал Вадим Балашов в 2014 году в Брянске. Позже формат начал развиваться по франшизе и сегодня объединяет 46 магазинов в 32 городах России. В Калининграде площадка работала с 2018 по 2025 год. Сейчас «Твоей Полкой» руководит Мария Корнилова. Раньше она сама арендовала полочку.
«Когда проект закрылся, стало очень грустно. Я стала искать варианты, где можно реализовывать свои работы. Внутренняя потребность в творчестве никуда не девается», — говорит она.
Сегодня в магазине 264 полки, работы представляют около двухсот мастеров. Формат позволяет авторам работать на постоянной основе.
«Ярмарки проходят время от времени. А здесь у мастера, по сути, свой мини-магазин. Он выставил работы и знает, что покупатель может прийти в любой день», — объясняет Мария.
Каждый автор подключается к общей системе учёта и видит продажи в режиме реального времени. Ежедневно приходит отчёт с суммой реализованных товаров и начисленной выплатой.
«Мастер видит, что продалось, и понимает, что ему пора пополнить полочку. В других местах часто приходится звонить и уточнять, а здесь вся информация доступна сразу», — говорит она.
Домики из картона и работа «в миллиметр»
Мария и сама мастер. Раньше она делала кукол, теперь — небольшие домики из картона. В ход идут коробки из-под мебели, ламината и другая упаковка.
«Это обычный картон, который люди выносят на выброс. Мне стало жалко, и я начала клеить из него домики. Покрываю специальными пастами, расписываю. Они выглядят как будто из дерева или со штукатуркой, а внутри полые и очень лёгкие, — рассказывает она. — Такие домики покупают для ёлки, для декора, иногда заказывают партиями, и я отправляю их в другие города».
У каждого мастера своя история. Одна из авторов шьёт косметички с точной, выверенной стёжкой.
«Она говорит, что делает строчку на старой советской машинке. На современной такой аккуратности не получается. Каждый шов — это буквально миллиметр. И эти косметички раскупают очень быстро», — отмечает Мария.
В магазине уже планируют записывать мини-интервью с мастерами, чтобы покупатели могли узнать, кто стоит за каждой работой.
«Человек принёс работу и ушёл, а за этим стоит большой путь. Это хочется показывать», — говорит она.
Открытки с войны и фарфор 60-х
Отдельное направление — винтаж и коллекционные предметы в хорошем сохранении. В магазин приносят советский и немецкий фарфор, в том числе изделия фабрик, которые уже закрылись. Появляются довоенные вещи и предметы, связанные с историей Кёнигсберга.
Особое место занимают старые открытки. Один из калининградцев передал часть семейной коллекции.
«Это открытки, которые его отец и тесть привозили с войны. Есть подписанные, есть чистые. 1943 год, 1946 год. Они десятилетиями хранились дома», — рассказывает Мария. Такие открытки покупают как памятные предметы и как часть личной истории города.
Котята, которые «смотрят в душу», и шашлык из шишек
В «Твоей Полке» легко потерять счёт времени. На одной из полочек — вязаные котята.
«Они как будто в душу смотрят. Люди не могут пройти мимо. Их постоянно берут в руки, переставляют», — улыбается Мария.
Есть и гастрономические позиции. Недавно поступила большая поставка из Сибири: варенье из шишек, сиропы, сладости.
«Шашлык из шишки — да, он съедобный. Ещё очень вкусный горький шоколад с сосновой шишкой. Для любителей горького шоколада это прямо находка», — говорит она.
Продукция оформлена так, что её часто берут в подарок.
Представлены акварели профессионального художника Ольги Юшко, которая расписывает храмы и архитектурные объекты, а в свободное время пишет небольшие работы для магазина. Есть молодой местный бренд «МОМО» со свечами из премиального соевого воска. В разделе «умной бумаги» — модели, которые собираются без клея и ножниц, включая ретросерию с архитектурными сюжетами.
В магазине установлен почтовый ящик. Открытку можно подписать и отправить в любую точку мира прямо здесь, на месте. В наличии всегда есть почтовые марки разного номинала. Этой возможностью активно пользуются гости города.
Площадка для мастеров Калининграда
Магазин открыт для новых авторов. Отбор проходит на конкурсной основе, чтобы сохранить разнообразие техник и высокий уровень исполнения. Команда оценивает качество, аккуратность, востребованность.
«Сделать — это одно. Продать — совсем другое. Мы хотим взять на себя эту часть работы, чтобы человек мог сосредоточиться на творчестве», — говорит Мария.
В планах — развивать продажи, рассказывать о мастерах и привлекать к проекту новых участников. В «Твою Полку» можно приходить с питомцами.
Адрес магазина: г. Калининград, Ленинский проспект, 53
Группа во «ВКонтакте»: vk.com/tvoyapolka_kaliningrad