«Искушение» как искусство: новый взгляд на человеческую природу

Главной идеей вечера станут семь художественных аллегорий, отраженных через визуальный язык моды, — в отдельных образах и целых коллекциях. Каждый дизайнер и бренд интерпретирует выбранную тему через фактуры и ткани, световые решения, силуэты, детали и аксессуары, и особенно через эмоциональную подачу моделей. Зрителей ждёт атмосфера эстетического искушения — баланс между классикой, драмой и выразительной сексуальностью.

Организатором мероприятия является модельное агентство Michael Model Management (MMODELS) под руководством Михаила Савкина. За последние шесть месяцев агентство реализовало три крупных показа в разных локациях и концепциях. В общей сложности мероприятия посетили более 2000 человек. Среди партнёров — «Альфа-Банк», Министерство молодёжной политики Калининградской области, Росмолодёжь и другие организации. В последних показах приняло участие более 15 брендов и дизайнеров — Dom Bigi, Fisun Brand, Runika, Miriam Jewellery, Tidu, Name 39, MilliAr, tô comme, Palitra, Starsmoda и другие.