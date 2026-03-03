«Искушение» как искусство: новый взгляд на человеческую природу

Модный показ в ресторане The Buffet.

7 марта в Калининграде состоится событие, которое обещает стать главным fashion-откровением этой весны. Ресторан The Buffet примет масштабный модный показ «Искушение» — эстетическое исследование человеческой природы, страсти и внутренних противоречий, где мода выступает инструментом художественного высказывания.

Главной идеей вечера станут семь художественных аллегорий, отраженных через визуальный язык моды, — в отдельных образах и целых коллекциях. Каждый дизайнер и бренд интерпретирует выбранную тему через фактуры и ткани, световые решения, силуэты, детали и аксессуары, и особенно через эмоциональную подачу моделей. Зрителей ждёт атмосфера эстетического искушения — баланс между классикой, драмой и выразительной сексуальностью.

Организатором мероприятия является модельное агентство Michael Model Management (MMODELS) под руководством Михаила Савкина. За последние шесть месяцев агентство реализовало три крупных показа в разных локациях и концепциях. В общей сложности мероприятия посетили более 2000 человек. Среди партнёров — «Альфа-Банк», Министерство молодёжной политики Калининградской области, Росмолодёжь и другие организации. В последних показах приняло участие более 15 брендов и дизайнеров — Dom Bigi, Fisun Brand, Runika, Miriam Jewellery, Tidu, Name 39, MilliAr, tô comme, Palitra, Starsmoda и другие.

В этот раз на подиум выйдут 20 профессиональных моделей MMODELS, которые представят коллекции восьми локальных брендов. Отбор участников проходил через кастинг с учётом концепции вечера, стилистики коллекций, соответствия художественной идее и визуальной целостности шоу.

Стилистическое направление показа — вечерние и классические образы, экстравагантные и концептуальные решения, элементы вульгарности и выразительности, драматические и символические акценты. Это будет не просто дефиле, а цельное сценическое действие с эмоциональной динамикой и театральной подачей.

Когда: 7 марта, начало в 21:00

Где: ресторан The Buffet, пос. Куликово, Янтарная ул., 2

Телефон: +7 (4012) 300 100

Вход: свободный (18+)

Аккредитация прессы: с 20:30

Мода становится языком образов. Искушение неизбежно.

