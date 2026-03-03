«Искушение» как искусство: новый взгляд на человеческую природу

Модный показ в ресторане The Buffet.
7 марта в Калининграде состоится событие, которое обещает стать главным fashion-откровением этой весны. Ресторан The Buffet примет масштабный модный показ «Искушение» — эстетическое исследование человеческой природы, страсти и внутренних противоречий, где мода выступает инструментом художественного высказывания.
Главной идеей вечера станут семь художественных аллегорий, отраженных через визуальный язык моды, — в отдельных образах и целых коллекциях. Каждый дизайнер и бренд интерпретирует выбранную тему через фактуры и ткани, световые решения, силуэты, детали и аксессуары, и особенно через эмоциональную подачу моделей. Зрителей ждёт атмосфера эстетического искушения — баланс между классикой, драмой и выразительной сексуальностью.
Организатором мероприятия является модельное агентство Michael Model Management (MMODELS) под руководством Михаила Савкина. За последние шесть месяцев агентство реализовало три крупных показа в разных локациях и концепциях. В общей сложности мероприятия посетили более 2000 человек. Среди партнёров — «Альфа-Банк», Министерство молодёжной политики Калининградской области, Росмолодёжь и другие организации. В последних показах приняло участие более 15 брендов и дизайнеров — Dom Bigi, Fisun Brand, Runika, Miriam Jewellery, Tidu, Name 39, MilliAr, tô comme, Palitra, Starsmoda и другие.
В этот раз на подиум выйдут 20 профессиональных моделей MMODELS, которые представят коллекции восьми локальных брендов. Отбор участников проходил через кастинг с учётом концепции вечера, стилистики коллекций, соответствия художественной идее и визуальной целостности шоу.
Стилистическое направление показа — вечерние и классические образы, экстравагантные и концептуальные решения, элементы вульгарности и выразительности, драматические и символические акценты. Это будет не просто дефиле, а цельное сценическое действие с эмоциональной динамикой и театральной подачей.
Когда: 7 марта, начало в 21:00
Где: ресторан The Buffet, пос. Куликово, Янтарная ул., 2
Телефон: +7 (4012) 300 100
Вход: свободный (18+)
Аккредитация прессы: с 20:30
Мода становится языком образов. Искушение неизбежно.