Калининградские пограничники накрыли подпольный цех, где коптили рыбу

В пос. Взморье Светловского района инспекторы регионального Россельхознадзора и сотрудники Погрануправления ФСБ РФ накрыли подпольный цех, где хранили и коптили рыбу. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как установили эксперты, на производственном участке ИП Артюхов В.В. использовали сырьё неизвестного происхождения. Рыба не имела соответствующей маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов. Готовая продукция также никак не регистрировалась и отправлялась в торговые точки региона на реализацию. Более тонны копчёной рыбы не соответствовало ветеринарным требованиям. Всего было изъято 9 т продукции, общей стоимостью 3 млн рублей.

«Кроме того, на производственном участке зафиксированы антисанитарные условия. Так, было отмечено складирование тары под открытым небом, присутствие домашних животных на территории (кошки и собаки), а также общее загрязнение производственного помещения», — уточнили в ведомстве.