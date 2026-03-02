Деньги выделили, сезон охоты открыт: в мэрии рассказали, когда калининградские улицы начнут обрабатывать от клещей

Подрядчик ждёт отмашку Роспотребнадзора, чтобы начать обрабатывать улицы Калининграда от клещей. Об этом рассказали в городской администрации в понедельник, 2 марта.

По графику сезон охоты на членистоногих открывается два раза в год: с февраля по апрель и с июля по сентябрь. Работы в спальных районах и на оживлённых улицах будут проводить по ночам. В список территорий, которые обрабатывает город, входят общественные места, скверы, набережные, газоны вдоль дорог и тротуаров.

За работу и химикаты заплатят около 7 млн рублей.