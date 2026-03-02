В Калининграде сквер у Домика смотрителя Высокого моста сровняли с землёй (фото, видео)

В Калининграде вырубили десятки тополей у Домика смотрителя Высокого моста: зелёная зона напротив Рыбной деревни превратилась в пустырь. Корреспондент «Клопс» понаблюдал за тем, как корчуют пни деревьев-великанов, пообщался с местными жителями.

«Для меня и для многих жителей этого района — это шок. Живописное место на берегу реки у Домика смотрителя радовало людей. Высокие кроны шумели над головой. Потом тут сделали сквер, проложили дорожки. Сейчас бродишь по этому пустырю, и просто слёзы на глаза наворачиваются», — говорит Татьяна, которая помнит деревья с детства.

Для Даниила участок был любимым местом прогулок, когда он учился в школе. Мужчина часто наведывался посидеть в тени тополей на берегу.

«Я понимаю, всё заменят новой порослью. На то, чтобы это место стало по-настоящему зелёной зоной, уйдут десятилетия. Деревья не так быстро растут», — говорит калининградец.