В Калининграде сквер у Домика смотрителя Высокого моста сровняли с землёй (фото, видео)

В Калининграде вырубили десятки тополей у Домика смотрителя Высокого моста: зелёная зона напротив Рыбной деревни превратилась в пустырь. Корреспондент «Клопс» понаблюдал за тем, как корчуют пни деревьев-великанов, пообщался с местными жителями.
«Для меня и для многих жителей этого района — это шок. Живописное место на берегу реки у Домика смотрителя радовало людей. Высокие кроны шумели над головой. Потом тут сделали сквер, проложили дорожки. Сейчас бродишь по этому пустырю, и просто слёзы на глаза наворачиваются», — говорит Татьяна, которая помнит деревья с детства.
Для Даниила участок был любимым местом прогулок, когда он учился в школе. Мужчина часто наведывался посидеть в тени тополей на берегу.
«Я понимаю, всё заменят новой порослью. На то, чтобы это место стало по-настоящему зелёной зоной, уйдут десятилетия. Деревья не так быстро растут», — говорит калининградец.
Согласно порубочному билету, в основном спилили взрослые тополя с диаметром ствола от 50 до 80 сантиметров (27 штук). Их состояние оценили, как ослабленное. На территории также убрали клён, сумах, ель, четыре бузины и сосну. В перспективе их планируют заменить новыми саженцами.
При этом в документации указано, что 41 дерево и 51 кустарник сохранён. Корреспондент «Клопс» не смог обнаружить такое количество деревьев на пустыре. Редакция отправила запросы в минприроды и Комитет городского хозяйства Калининграда.
