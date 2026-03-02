Коммунальные сети в Калининградской области изношены на 70% — Беспрозванных

Износ коммунальной инфраструктуры в Калининградской области достиг 70%. Об этом на заседании профильного комитета Совета Федерации заявил губернатор Алексей Беспрозванных в понедельник, 2 марта.

«У нас общая протяжённость коммунальных сетей в регионе составляет почти 10 тысяч километров. Из этих 10 тысяч у нас замене сегодня подлежит порядка семи тысяч километров. По сути, уровень износа коммунальной инфраструктуры достиг 70%», — подчеркнул Беспрозванных.

Больше всего изношен водопровод — на 78,1%, объекты водозабора — на 76,1%, 36 очистных сооружений — на 73,8%. Теплосети изношены на 55,7%, канализация — на 56,7%.

Губернатор отметил, что значительная часть сетей была построена ещё в довоенный и советский периоды, что осложняет их обновление: «Многие из них требуют скорее замены, чем модернизации. Даже техника для обслуживания таких сетей зачастую нестандартная».

В 2025-м в регионе отремонтировали свыше 10 км водопроводных линий и около 3 км сетей водоотведения, отремонтировали 16 скважин и пробурили ещё 13. С 2022 по 2025 год заменено 238 км сетей, модернизированы 14 котельных.

В текущем году власти планируют установить станции водоподготовки в ряде округов. Запущена региональная программа «Чистая вода», в рамках которой проводится полная инвентаризация инфраструктуры и расставляются приоритеты по её модернизации.