В среду в Калининградской области, как и в других регионах России, проверят систему оповещения

В среду, 4 марта, во всех регионах страны проведут плановую проверку системы оповещения населения. Об этом пишут на сайте МЧС России.
Во время тестирования запустят сирены и громкоговорители, также временно заменят эфир общедоступных теле- и радиоканалов — по ним передадут сообщение о проверке. Аналогичное уведомление появится и в мобильном приложении «МЧС России».
В ведомстве напомнили, что при звуке сирены нужно сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и прослушать информацию.
Такие проверки проводят регулярно — так специалисты контролируют исправность оборудования. В прошлый раз сирены в Калининграде включали 31 октября.