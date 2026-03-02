В среду в Калининградской области, как и в других регионах России, проверят систему оповещения

В среду, 4 марта, во всех регионах страны проведут плановую проверку системы оповещения населения. Об этом пишут на сайте МЧС России.

Во время тестирования запустят сирены и громкоговорители, также временно заменят эфир общедоступных теле- и радиоканалов — по ним передадут сообщение о проверке. Аналогичное уведомление появится и в мобильном приложении «МЧС России».

В ведомстве напомнили, что при звуке сирены нужно сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и прослушать информацию.