Жильцам дома под Калининградом, с которого рухнул кусок крыши, пришлось самим огородить опасный участок (фото)

Жильцы дома в Рябиновке, где рухнула кровля, сами огородили опасный участок сигнальными лентами: люди боятся, что разрушение продолжится. Об этом «Клопс» сообщил один из местных жителей в понедельник, 2 марта.
«Рядом продолжают играть дети. Люди своими силами повесили ленту, но это не исключает, что кто-то забежит на опасный участок» — рассказывает Евгений.
Куски кровли висят на арматуре, рискуя сорваться с высоты третьего этажа.
В управляющей компании, обслуживающей дом, «Клопс» рассказали, что на месте работает комиссия. Она примет решение, как поступить. Почему с крыши вовремя не убрали снег, в УК не прокомментировали.
ЧП произошло в воскресенье, 1 марта, около 14:30 на улице Матроса Желтова, 2. Жильцы дома полтора года добиваются ремонта электрощита, ставшего причиной пожара.