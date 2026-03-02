Жильцам дома под Калининградом, с которого рухнул кусок крыши, пришлось самим огородить опасный участок (фото)

Жильцам дома под Калининградом, с которого рухнул кусок крыши, пришлось самим огородить опасный участок (фото) - Новости Калининграда | Фото: Евгений
Фото: Евгений

Жильцы дома в Рябиновке, где рухнула кровля, сами огородили опасный участок сигнальными лентами: люди боятся, что разрушение продолжится. Об этом «Клопс» сообщил один из местных жителей в понедельник, 2 марта. 

«Рядом продолжают играть дети. Люди своими силами повесили ленту, но это не исключает, что кто-то забежит на опасный участок» — рассказывает Евгений. 

Куски кровли висят на арматуре, рискуя сорваться с высоты третьего этажа. 

Жильцам дома под Калининградом, с которого рухнул кусок крыши, пришлось самим огородить опасный участок (фото) - Новости Калининграда | Фото: очевидцы
Жильцам дома под Калининградом, с которого рухнул кусок крыши, пришлось самим огородить опасный участок (фото) - Новости Калининграда | Фото: очевидцы
Фото: очевидцы

В управляющей компании, обслуживающей дом, «Клопс» рассказали, что на месте работает комиссия. Она примет решение, как поступить. Почему с крыши вовремя не убрали снег, в УК не прокомментировали. 

Жильцам дома под Калининградом, с которого рухнул кусок крыши, пришлось самим огородить опасный участок (фото) - Новости Калининграда | Фото: Евгений
Фото: Евгений

ЧП произошло в воскресенье, 1 марта, около 14:30 на улице Матроса Желтова, 2. Жильцы дома полтора года добиваются ремонта электрощита, ставшего причиной пожара.

 

