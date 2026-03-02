Власти Калининградской области планируют расширить Музей янтаря, приспособив под его экспозицию здание Кёнигсбергской государственной янтарной мануфактуры 1899 года постройки. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил на Днях Калининградской области в Совете Федерации.

«Возможности музея ограничены. Здание не позволяет в полной мере показывать коллекцию, нам нужно новое пространство для того, чтобы выложить всё, что связано с янтарём», — сказал глава региона.

Сейчас экспозиция музея занимает около тысячи квадратных метров. Ежегодно здесь проходит более 60 выставок, в 2025-м там побывало более 300 тысяч человек — это самый посещаемый региональный музей области. При этом фондохранилище площадью всего 30 квадратных метров вмещает свыше 23 тысяч экспонатов.

Присутствующий на обсуждении представитель министерства культуры России Владимир Осинцев поддержал проект. Он добавил, что его ведомство будет отстаивать заявку региона на выделение финансирования.