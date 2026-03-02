Синоптики пообещали тёплые и солнечные выходные в Калининградской области

В ближайшие выходные в регионе ожидается сухая, солнечная и по-весеннему тёплая погода. Об этом в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили в понедельник, 2 марта.

Над Европой усилится влияние антициклона, а это повысит вероятность спокойной и ясной погоды. Прогнозируется вынос тёплой воздушной массы, благодаря чему 9 марта температура в регионе может достигнуть +13…+15. Синоптики отмечают, что прогрев будет более интенсивным из-за отсутствия устойчивого снежного покрова.

Специалисты также предполагают, что возможные вторжения более холодного воздуха затронут северо-восток Европы и европейскую часть России, но минуют Калининградскую область.