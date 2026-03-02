В Калининградскую область вернулись первые чибисы и гуси (фото, видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области началась весенняя миграция птиц. Об этом рассказали на телеграм-канале биологической станции «Фрингилла».

«Жители Калининградской области массово сообщают о стаях чибисов, останавливающихся на полях, о гусях в небе», — рассказали на станции.

Всю зиму на «Фрингилле» подкармливали птиц. «С декабря по февраль там «паслась» лишь пара местных чёрных дроздов. Сейчас можно наблюдать, как одновременно кормится шесть-восемь птиц. Сосредоточенно выковыривая что-то из тающего снега, они устраивают территориальные разборки», — рассказали на Куршской косе.

Вернулись и журавли. Традиционно они разместились на болотистой окраине луга в посёлке Рыбачий.

Как прокомментировал «Клопс» биолог Геннадий Гришанов, перелёт только стартовал. В этом году он начался чуть раньше, чем обычно.