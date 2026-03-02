Калининградцам напомнили о двух случаях, когда в электричке могут взять дополнительные 32 рубля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В пригородных поездах области с пассажиров могут дополнительно взимать 32 рубля при оформлении билета в вагоне. Об этом в телеграм-канале АО «Калининградская пригородная пассажирская компания» пишут во вторник, 2 марта.

Доплату потребуют в двух случаях:

пассажир сел в поезд без билета на станции, где работает касса,

путешественник не оплатил провоз ручной клади или превысил допустимый вес.

Сбор оформляет контролёр-кассир во время проверки документов в поезде или в кассе после завершения поездки. При этом билет и провоз багажа сверх установленной нормы оплачиваются отдельно.

В компании уточнили, что если касса на станции закрыта или отсутствует, билет можно купить у контролёра без дополнительного сбора. Пассажирам рекомендуют приобретать проездные документы заранее — в кассах, терминалах самообслуживания, мобильных приложениях или через телеграм-бот.