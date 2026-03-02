Мороз и солнце — вред деревьям: как спасти сад от весенних ожогов, рассказал калининградский агроном

В начале марта, когда снег полностью не стаял, днём ясно, а ночью температура ещё падает ниже нуля, деревьям в садах могут грозить солнечные ожоги. Сейчас опасность их появления максимальна. Как садоводам защитить свои вишни и яблони, «Клопс» рассказала агроном Зоя Бахурова.

Солнце и так уже пригревает довольно сильно, но отражаясь от снежного покрова, интенсивность излучения увеличивается в разы, говорит эксперт. Температура воздуха может днём подниматься выше +12 градусов. Если кора на стволах и скелетных ветвях не защищена, там непременно возникнут солнечные ожоги.

«Происходит это оттого, что днём клетки коры нагреваются и оживают, — объясняет Зоя Бахурова, — особенно сильно с южной и юго-восточной стороны, в них начинается сокодвижение. Ночью температура резко падает до отрицательных значений. Ожившие клетки погибают и на их месте образуется солнечный ожог».

Отличить пострадавшие деревья просто: на ветвях начинает шелушиться кора, местами она отслаивается, даже отходит пластами, появляются трещины. Особенно сильно в этом году от яркого солнца страдают культуры и сорта с низкой морозостойкостью: они и так уже могли подмёрзнуть за январь и февраль.

Лучший способ спасти плодовые и декоративные деревья от солнечных ожогов и морозобоин, считает Зоя Бахурова, — осенняя побелка стволов и нижних развилок скелетных ветвей. Обычно стволы белят в начале ноября в сухую погоду, чтобы побелка хорошо пристала к коре. Желательно сделать три слоя.

Для тех, кто не позаботился об этом осенью, выход всё-таки есть: повысить устойчивость стволов к свету можно с помощью бинтования светоотражающим материалом. Эксперты рекомендуют использовать полосы плотного спанбонда шириной 5-10 см. Но можно нарезать на лоскуты и старые простыни или мешки. Когда температуры станут устойчиво плюсовыми, защиту снимают, чтобы кора под ней не прела.