В Калининградской области предложили запретить авиакомпаниям повышать цены за три дня до вылета

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области предложили запретить авиакомпаниям повышать цены, если до вылета осталось меньше 72 часов. Об этом сообщается на сайте регионального отделения ЛДПР.

Поправки предлагается внести в статью 64 Воздушного кодекса РФ. Документ направлен председателю Заксобрания и передан в правительство региона для экспертизы. После получения заключений инициативу планируют рассмотреть на заседании областного парламента.

В пояснительной записке приводится пример по направлению Калининград — Москва: при покупке за несколько дней билет может стоить около 2 тысяч рублей, тогда как за несколько часов до отправления цена увеличивается до 20 тысяч рублей и выше.

«Стоимость билета за несколько часов до вылета может взлететь в разы. Для Калининградской области, учитывая наше эксклавное положение, это прямое нарушение конституционной свободы передвижения. Люди не могут спланировать поездку или улететь по срочным обстоятельствам, потому что цены становятся запредельными», — заявил лидер регионального отделения ЛДПР Евгений Мишин.

Согласно проекту, в течение 72 часов до вылета тариф не сможет быть увеличен. При этом снижение цены допускается — перевозчики смогут проводить распродажи и предлагать более дешёвые билеты на оставшиеся места. Если областные депутаты поддержат инициативу, её направят на федеральный уровень.