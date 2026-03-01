С приходом весны в Калининградскую область стали возвращаться серые журавли

В Калининградскую область с приходом весны возвращаются серые журавли. Об этом в телеграм-канале регионального министерства природных ресурсов пишут в воскресенье, 1 марта.

Сейчас у этих птиц начинается важный период — формирование пар и выбор места для будущего гнезда. Как отметил учёный-орнитолог Геннадий Гришанов, журавли предпочитают ольховые и заболоченные леса. Для пернатых важны тишина и достаток корма — от семян и корней до лягушек и змей.

Специалисты напоминают, что серые журавли особенно чувствительны к беспокойству, поэтому для гнездования выбирают самые уединённые участки природы.