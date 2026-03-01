Потеплеет до +7, но усилится ветер: погода в Калининграде и области на первый день весны

В субботу, 1 марта, в регионе утром будет тепло и сухо, однако днём усилится ветер, а небо затянет облаками. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области».

По данным синоптиков, до полудня при прояснениях воздух прогреется до +4…+7 в Калининграде и по области, возле моря — до +3…+5. Днём усилится западный ветер: его порывы достигнут 12–15 м/с, а на побережье и севере региона — до 15–18 м/с, местами возможен небольшой дождь.

После обеда температура понизится до +3…+5, а из-за ветра будет ощущаться ниже фактической. К вечеру прояснится, похолодает до +1…+3.