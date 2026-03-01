Щёчки-булочки и золото звёзд на космической шубке: десять пушистиков, которые ищут дом и любящих хозяев

Ссылка 1 марта в России отмечается День кошек. Калининградские волонтёры спасли сотни животных, и теперь здоровым, стерилизованным и привитым подопечным ищут заботливые семьи. Присмотритесь к этим мордахам — возможно, среди них вы найдёте своего единственного. Пушистых друзей раздают в приютах «Балтика39» и «Кошкин дом39».

1. Чупик Маленьким котёнком попал под машину и потерял хвостик. История непростая, но, к счастью, на этом его беды закончились. Сейчас Чупик полностью здоров, активен и живёт так, будто хвостика у него и не было. Чупик носится за игрушками, смешно подпрыгивает, играет без устали и дарит окружающим хорошее настроение. Он шустрый, потешный и ласковый — настоящий комочек радости. Малышу нет и года. Это оптимист, который доказал: никакие испытания не могут отнять у кота любовь к жизни. По вопросу пристроя обращайтесь по телефону: +7 962 263 8410 (Людмила Самохина).

Олесь. Фото: Людмила Самохина

2. Олесь Олеся забрали в приют с улицы три года назад. Он был ещё подростком и, скорее всего, когда-то домашним — хвостатый кастрирован. Бедолага жил во дворе, местные коты его не жаловали. Отсюда — бельмо на глазу. Изъян не сделал Олеся хуже: это такой же нежный, игривый и трогательный котик, который ищет любви и нуждается в доме. Сейчас коту около четырёх лет. Очень хочется, чтобы милый товарищ с трогательным взглядом завоевал чьё-то сердце и нашёл своего чудесного человека. По вопросу пристроя обращайтесь по телефону: +7 962 263 8410 (Людмила Самохина).

Даяна. Фото: Людмила Самохина

3. Даяна Даяна — трёхцветная кошечка, которую когда-то забрали всего лишь на стерилизацию и временную передержку. План был простой: помочь и вернуть обратно на улицу. Но отпустить её в свободное плавание, полное опасностей, у волонтёров рука не поднялась. Даяна оказалась удивительно ласковой, тихой и доброй. Стало понятно — ей не место во дворе. Сейчас кошке около 10 лет. Малышка очень нежная и спокойная, ничего не портит, аккуратно ходит в лоток. Легко уживётся с другими животными и подойдёт вторым или даже третьим питомцем — в её характере нет ни агрессии, ни капризов. Уже 4,5 года Даяна живёт на передержке и просто ждёт. Успеет ли она узнать, что такое свой дом? По вопросу пристроя обращайтесь по телефону: +7 962 263 8410 (Людмила Самохина).

Лола. Фото: Людмила Самохина

4. Лола Лола нашлась на улице год назад — абсолютно ручная, худющая и очень голодная. Она была готова есть без остановки. Сейчас девушке нет и года, и в ней столько нежности, энергии и радости, что этим хочется делиться. Лола — настоящая красотка с янтарными глазами. Малышка ласковая и мягкая по характеру, но в общей суете среди других котиков ей непросто. Красотке нужен дом, где она станет единственной любимицей, а не одной из многих. По вопросу пристроя обращайтесь по телефону: +7 962 263 8410 (Людмила Самохина).

Кит. Фото: Людмила Самохина

5. Кит Полтора года назад Кит попал в приют, до этого он жил у палаток на улице Пехотной. Беднягу сбила машина — врачи обнаружили трещину в тазу. К счастью, всё это осталось в прошлом: сейчас кот полностью здоров. Кит — очень крупный и очень добрый. Основательный, умный, степенный — настоящий хозяин дома. Кот не любит суеты и поначалу может показаться флегматичным, но если предложить общение или игру, с удовольствием откликнется. Рядом с ним появляется чувство спокойствия и уверенности: что бы ни происходило вокруг, всё будет хорошо. Киту нужен свой дом — тихий и надёжный, под стать ему самому. По вопросу пристроя обращайтесь по телефону: +7 962 263 8410 (Людмила Самохина).

Брюс. Фото: Елена Сумская

6. Брюс Этот парень, конечно, не всемогущий, но и совсем простым его не назовёшь. Редкое сочетание красоты, ума и настоящей котячьей мимишности. Кажется, удача однажды ухватилась за кончик его хвоста и с тех пор не отпускает. Ещё малышом Брюс приехал в Калининград из Москвы — случайно оказался в грузовой фуре. Кот чудом пережил долгую дорогу и, похоже, с тех пор точно знает: всё у него будет хорошо. Это спокойный и вдумчивый приятель. Он не про спортивные подвиги и бесконечную беготню, а про уютные вечера и тихие разговоры. Мы верим, что Брюс обязательно встретит своего человека — того, кто будет любить его и заботиться о нём, а он ответит преданностью и теплом. По вопросам пристроя обращайтесь по телефону: +79052423322 (Елена Сумская).

Гелия. Фото: Елена Сумская

7. Гелия Гелия яркая, как цыганская шаль, быстрая и живая, как танец, сверкающая, словно огонь в костре. На её чёрной шубке золотыми монетками рассыпаны пятна — будто природа задумывала большого леопарда, но в последний момент решила создать миниатюрную и эффектную кошечку. Гелия умеет быть ласковой и уютной, любит общение и тянется к человеку. При этом в ней всегда чувствуется характер — независимый, немного загадочный. Девушка не теряется на фоне других и точно знает себе цену. В ответ на любовь и заботу Гелия подарит дому тепло, движение и ощущение настоящей живой энергии. С ней рядом точно не будет скучно. По вопросам пристроя обращайтесь по телефону: +79052423322 (Елена Сумская).

Моника. Фото: Елена Сумская

8. Моника Моника — настоящая кошка-космос, общение с которой можно сравнить с маленьким путешествием по собственному созвездию. Чёрный бархат её шубки усыпан золотыми звёздами. Только это не холодная вселенная — это тёплое и мягкое мурчащее чудо рядом. Моника умная и чуткая, ласковая и по-настоящему интеллигентная кошечка. Она взрослая и вдумчивая, но при этом с удовольствием поиграет и немного пошалит. Больше всего девочке нужен свой человек — тот, ради кого хочется встречать каждый день. Моника очень надеется найти семью, которую сможет любить по-космически — широко, глубоко и безгранично. По вопросам пристроя обращайтесь по телефону: +79052423322 (Елена Сумская).

Пьер Безушек. Фото: Елена Сумская

9. Пьер Безушек Пьер Безушек — очень красивый и по-настоящему особенный кот. В его имени есть отсылка к искреннему и добродушному герою Льва Толстого, но в случае нашего Пьера фамилия ещё и говорящая: у него действительно нет ушек. Это не чья-то жестокость, а генетическая особенность. Пьер напоминает пушистую серебристую тучку — мягкую и трогательную, по характеру он добрый и открытый. Малыш прошёл непростой путь, который закончился предательством, но его сердце не закрылось. Кот по-прежнему верит в человека и в чудо. По вопросам пристроя обращайтесь по телефону: +79052423322 (Елена Сумская).

Лирика. Фото: Елена Сумская