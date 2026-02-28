В Калининградской области на следующей неделе установится сухая и тёплая погода — синоптики

В регионе на следующей неделе ожидается преимущественно сухая и спокойная погода с прояснениями. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в субботу, 28 февраля.

Днём температура воздуха составит около +5…+8°C, в отдельные дни возможно повышение до +10°C и выше. В первой половине недели ночью прогнозируется около 0…+3°C. На поверхности дорог и тротуаров вероятна гололедица из-за подмораживания талой воды.

Во второй половине недели может произойти небольшое похолодание. Ночью столбики термометров способны опускаться до −3…−5°C. До середины марта может установиться сухая погода с относительно тёплыми днями и прохладными ночами. Возможны кратковременные более тёплые или холодные периоды в зависимости от конфигурации атмосферных процессов.

Синоптики отмечают, что сухое начало марта может благоприятно сказаться на ситуации с весенним половодьем, сгладив его старт.