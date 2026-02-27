На стадионе «Пионер», где в 2018 году тренировались испанцы, положат «вечный» газон

На стадионе «Пионер», где в 2018 году тренировалась сборная Испании, положат «вечный» газон до конца этого года. На спортивной базе занимаются воспитанники муниципальной футбольной школы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 27 февраля.

На само покрытие площадью почти 9 тыс. кв.м и работу по его замене из городской казны потратят 52 млн рублей. Ключевыми параметрами искусственной травы марки «GreenFields» является плотность — 12 000 dtex (максимально износостойкий материал) и высота — 6 см. Отмечается, что такие поля есть у детских команд «Зенита», ПСВ Эйндховен и ФК «Кёльн».