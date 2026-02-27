Без бразильской звезды и на характере: калининградский «Локомотив» вырвал победу в Омске

Волейболистки калининградского «Локомотива» в драматичном матче одолели «Омичку» со счётом 2:3. Корреспондент «Клопс» следил за ходом прошедшей в Омске игры в пятницу, 27 февраля.

Несмотря на отсутствие ключевого игрока и провальный старт, подопечные Андрея Воронкова смогли переломить ход встречи и подняться в турнирной таблице.

Привет от бывшей

Главной новостью перед началом матча стало отсутствие в заявке «Локомотива» Киси Насименто. Единственный легионер команды и её главная атакующая сила осталась в Калининграде по состоянию здоровья. Бразильянка поддерживала девчонок у экрана телевизора, а нагрузка в атаке легла на плечи российских волейболисток.

У хозяек площадки был свой козырь — экс-игрок «Локо» Наталья Кроткова (Ходунова), которая явно была настроена доказать состоятельность бывшему клубу. И поначалу ей это удавалось.

От кошмара до камбэка

Встреча началась для калининградок просто катастрофически. Стартовый отрезок первой партии — 1:6. Казалось, «Локо» ещё не проснулся, но постепенно наша команда начала сокращать отставание. К концовке на табло горели цифры 21:21. «Омичка» дрогнула под напором гостей — 23:25.

Во второй партии шла плотная борьба. Ещё при счёте 22:19 сибирячки создали задел, который уже не отдали — 25:23.

В третьем сете повторился сценарий начала матча. Хозяйки снова убежали вперёд — 6:1, но на этот раз шансов на погоню не оставили — 25:19.

Тайм-ауты и нервы

Четвёртая партия стала переломной. «Локо» повёл со счётом 4:8, заставив тренера «Омички» Александра Кошкина нервничать. «Нельзя отдавать!» — призывал он подопечных на тайм-ауте. Калининградки, несмотря на серию ошибок на подаче (в сетку угодила даже молодая, но достаточно опытная Мария Аслямова), продолжали штамповать очки.

При счёте 8:11 уже Андрей Воронков брал паузу, призывая команду «контролировать ситуацию и бороться на сетке». Концовка выдалась нервной: капитан Екатерина Любушкина при счёте 19:24 подала в сетку, но ответная ошибка хозяек поставила точку в сете — 20:25. Матч перешёл на тай-брейк.

Пятая партия: триумф воли

Пятый сет — это всегда лотерея. Она началась с ошибок на подаче Веры Костючек и Дарьи Киселёвой. У соперниц дела шли ещё хуже. Возникло ощущение, что у волейболисток «Омички» не осталось сил. В решающий момент игру в свои руки взяла Марина Аслямова. Её точные пробития обеспечили «Локо» комфортный отрыв — 3:5, а затем и 5:7.

Тренер «Омички» пытался сбить напор калининградок двумя тайм-аутами подряд, когда счёт стал 7:11, но машину Воронкова было уже не остановить. Екатерина Пипунырова и всё та же Аслямова довели дело до шести матч-болов — 8:14. Финальную точку мощным ударом поставила Полина Беликова — 9:15.

Тяжёлая победа со счётом 2:3 позволила калининградскому клубу переместиться на 5-е место в турнирной таблице, обойдя «Ленинградку». У последней, впрочем, ещё есть матч в запасе.

До конца предварительной стадии плей-офф остался один тур. От того, на каком месте финиширует наша команда, будет зависеть будущий соперник. Есть шансы замахнуться на 4-ю строчку.