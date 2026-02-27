Штанга — любовь моя: как калининградская пенсионерка в 80 лет стала чемпионом по пауэрлифтингу (фото, видео)

Чемпионов видно сразу, считает Карина Комирэн, калининградский тренер по пауэрлифтингу. У них по-особому горят глаза. Именно так она приметила в зале маленькую бабушку, неумело, но старательно делавшую растяжку. О том, как Антонина Ивановна Пыжина на девятом десятке стала штангисткой, девушка и её «воспитанница» рассказали «Клопс».
Антонина Ивановна приходит в зал каждые пару дней. Переодевается в удобную футболку, натягивает мягкие лиловые полуперчатки. Расстилает коврик на «своём» привычном месте, неспеша разогревает мышцы, а потом неизменно идёт к стойке со штангой — это её любимый спортивный снаряд.
Кто-то из новичков порой ещё провожает худощавую фигурку с седой гулькой на затылке поражённым взглядом. Но старожилы к ней давно привыкли и знают о её чемпионских титулах. Но мало кто догадывается, что в середине марта исполнится только четыре года с тех пор, как Антонина Ивановна переступила порог тренажёрки в первый раз в жизни.
Смотрела только издали
Антонина Ивановна родилась в белорусском селе за два года до конца Отечественной войны. В её детстве не нашлось места секциям и кружкам — для родителей актуальнее был вопрос, как прокормить дочку. «Тогда спорта не было, — усмехается она. — Тогда все летом колхозу ходили помогать убирать урожай».
Так и бежала жизнь: девушка закончила школу, успела поработать на стройке, отучиться в техникуме на бухгалтера и даже отслужила два года в армии (так и попала в Калининград). Работала в самом мирном и спокойном месте — заведовала отделом в аптекоуправлении.
Когда сама стала мамой, старалась дать детям, а потом и внукам то, чего ей не досталось. «Дочь я водила на гимнастику, — вспоминает она. — Потом сына водила, он занимался пятиборьем. Потом у меня внучка появилась, внучку на гимнастику, внука тоже в пятиборье сдала.
Они занимаются, а я сижу жду. Смотрела на них. Хотелось попробовать...»
«Попробовать» ей не довелось ещё много десятилетий. Только выйдя на пенсию, она поняла, что наконец-то есть время на себя саму. И что заполнить это время ей совершенно нечем.
«Ну сидишь дома, телевизор смотришь, засыпаешь, — рассуждает Антонина Ивановна. — Ну, в магазин сходишь. Ну, там где-то погуляешь. А мне же надо что-то делать!»
Не спать перед теликом
В первый свой спортивный клуб она пришла вместе с дочерью незадолго до пандемии. Понравилось очень! Правда, буквально через пару занятий самоизоляция заставила прерваться. Но как только ограничения отменили, Антонина Ивановна снова надела кроссовки.
Найти «своё» место удалось далеко не сразу. «Меня многие не брали, — рассказывает она. — Говорили: вам 79 лет, зачем вам это нужно? Да вы не выдержите! Да вам надо что-то полегче, на дыхание, может, групповое...»
Как раз групповое занятие ей оказалось не по зубам. Ни одно упражнение не получалось: нагнуться в пол она не могла, чтоб поднять ногу, приходилось хвататься за стеночку. Не такой человек Антонина Ивановна, чтоб отступить при первой неудаче. Но всё же она чувствовала неловкость.
Думаю, я уж лучше сама по себе буду, а то неудобно позориться здесь», — вспоминает женщина.
И она продолжала упрямо приходить в зал каждый день. Сама потихоньку разбиралась с тренажёрами, прислушивалась к советам более опытных спортсменов. Не обходилось без курьёзов.
«Я на один тренажёр села, — посмеивается Антонина Ивановна, — а тут тренер подходит: «Вы неправильно сидите: задом наперёд!» А я говорю: я специально! Неудобно сказать, что я не знаю, как. Он отошёл, я, конечно, правильно потом сделала».
В то время она не мечтала о достижениях. Хотелось доказать себе самой, что может. Что не сдалась и не легла на диван с газеткой. Что есть ещё и силы, и упорство. И в один прекрасный день в том же самом зале пересеклись их с Кариной пути.
Я здесь на коврике занималась, — рассказывает Антонина Ивановна. — И подходит ко мне женщина... Смотрит. И я смотрю».
Карина подхватывает: «Антонина Ивановна растягивается и смотрит на меня. А я смотрю на неё. Минуту-две, наверное. После чего какой-то, не знаю, космос происходит, и я подхожу. И говорю: давайте пожмём штангу!»
Чемпионов видно сразу
Карина Комирэн — сама бывшая спортсменка и мастер спорта по пауэрлифтингу, но однажды она поняла, что её истинное призвание — тренерская работа. Ей и раньше приходилось работать с людьми старшего возраста. Правда, 80-летняя подопечная встретилась в первый раз. Но это не испугало.
«Спортсменов видно сразу, — утверждает девушка. — Чемпионов видно сразу. Там взгляд. Поэтому я, когда Антонину Ивановну увидела, подумала: её надо забирать. Мне было абсолютно спокойно, потому что я сразу поняла, что Антонина Ивановна — спортсмен».
Как не отнекивалась старушка, никогда не прикасавшаяся даже к гантелям, Карина увлекла её к стойке и уговорила попробовать поднять 20-килограммовый гриф.
Даже пустой, без «блинов», он показался непомерно тяжёлым. Обескураженная и смущённая и непривычным делом, и внезапным вниманием, Антонина Ивановна сделала под руководством Карины ещё пару подходов, вернула штангу на стойку и твёрдо решила, что это — не её.
Но уже назавтра поняла, что серебристый гриф тянет её к себе будто магнит. Она размялась, позанималась растяжкой... И робко пошла в тот конец зала, где тренируются силовики.
«Подхожу и боюсь сесть, — говорит Антонина Ивановна. — С Кариной хорошо, а одной страшно! Думаю, ещё упадёт, рёбра мне переломает. Походила, походила. Один день. Второй день. Потом здесь мужчины тренировались.
Я и попросила: вы меня подстрахуйте. Я только сниму, прижму к себе и повешу... И так ещё пару дней. А на третий я осмелилась, взяла саму штангу. Получилось!
До участия в первых соревнованиях по тяжёлой атлетике Антонине Ивановне оставалось около трёх недель. Это было как раз накануне её 79-го дня рождения: спортсмены-любители в одном из городских клубов состязались в умении жать штангу.
Карина не сомневалась, что её подопечной, которая меньше чем за месяц продвинулась от 10 до 20 подъёмов, надо туда поехать. Антона Ивановна как раз сомневалась.
«Но пробовать-то надо! — говорит она. — И когда я пришла в зал, уже ни о чём я не думала. Подниму я, не подниму, выжму, не выжму. Меня так увлекло! Я смотрю, как другие выжимают. А волнения не было. И когда вызвали меня, я пошла — и уже не 20, а 30 раз выжала. И пошло, и пошло».
Без скидки на возраст
Она стала первой и пока единственной в Калининграде участницей в своей возрастной категории. Сегодня пожилая спортсменка — чемпионка Калининградской области по жиму штанги лёжа и по многоповторному жиму, а также абсолютная чемпионка региона по пауэрлифтингу. У неё уже 9 кубков и целая связка медалей.
Но не стоит думать, что единственной участнице победа достаётся за красивые глаза. Все награды заработаны честно. «Федерация пауэрлифтинга Калининградской области Антонину Ивановну не щадит вообще никак, — с гордостью говорит Карина. — Мы всё делаем по правилам. Что-то нарушали — никаких поблажек».
Если жим штанги лёжа — это отдельное движение, то пауэрлифтинг — сразу три, объясняет Карина. Нужно строго по регламенту выполнить приседания со штангой, становую тягу и жим штанги лёжа на скамейке. Значение имеет каждая мелочь — даже точное соответствие движений командам.
Видео: Карина Комирэн
Конечно, первое время не обходилось без осечек. «Штангу надо взять, поднять на плечи, присесть и встать, — рассказывает Антонина Ивановна. — Потом повесить. А я как-то... отключилась. На меня надели боксёрку (спортивное трико с короткими шортами — ред.). А я стесняюсь её, я ж немолодой человек уже, кожа, думаю, некрасивая...
Я всё вот так вот её поддёргивала. Неловко мне. И забыла всё!
Штанга передо мной стоит. А там зал, люди в зале. Думаю, надо что-то делать. Взяла эту штангу, хотела подняться... Из зала кричат, что ты делаешь? Положи на место! Тогда я пришла в себя, вспомнила, что нужно на плечи и присесть. Выполнила всё-таки задание!»
«Не лечусь, не пью таблеток»
Вот так постепенно и получилось, что в последние четыре года для 83-летней калининградки самый любимый предмет — не вязальные спицы, не кофейник и не пухлый роман, а штанга, которую она украдкой поглаживает, проходя мимо по залу.
Тренировки у неё равномерно распределены по всей неделе: два дня занятий, день отдыха. Силовые чередует с растяжкой. Иначе тяжеловато. Но на здоровье не жалуется.
«Бывает, конечно, в боку заколет там что-то, — говорит она. — А приду, позанимаюсь — уже ничего и не болит. А так себя чувствую нормально. Не лечусь, не пью таблеток, живу нормальной жизнью».
Давно в прошлом те дни, когда она тренировалась с пустым грифом — ей уже по плечу и 30, и даже 40 килограммов. Но тяжести — не единственный способ двигаться вперёд. На освоение шпагата у неё ушло около полугода.
«Это у меня самая главная цель была — шпагат! — смеётся Антонина Ивановна. — Не получалось вообще. Ноги болели. Но думаю: я докажу, я докажу. Я докажу, что я растянусь. Я докажу, что в любом возрасте можно заниматься». И она — доказала.
