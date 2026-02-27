Штанга — любовь моя: как калининградская пенсионерка в 80 лет стала чемпионом по пауэрлифтингу (фото, видео)

Ссылка Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Чемпионов видно сразу, считает Карина Комирэн, калининградский тренер по пауэрлифтингу. У них по-особому горят глаза. Именно так она приметила в зале маленькую бабушку, неумело, но старательно делавшую растяжку. О том, как Антонина Ивановна Пыжина на девятом десятке стала штангисткой, девушка и её «воспитанница» рассказали «Клопс». Антонина Ивановна приходит в зал каждые пару дней. Переодевается в удобную футболку, натягивает мягкие лиловые полуперчатки. Расстилает коврик на «своём» привычном месте, неспеша разогревает мышцы, а потом неизменно идёт к стойке со штангой — это её любимый спортивный снаряд. Кто-то из новичков порой ещё провожает худощавую фигурку с седой гулькой на затылке поражённым взглядом. Но старожилы к ней давно привыкли и знают о её чемпионских титулах. Но мало кто догадывается, что в середине марта исполнится только четыре года с тех пор, как Антонина Ивановна переступила порог тренажёрки в первый раз в жизни.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Смотрела только издали Антонина Ивановна родилась в белорусском селе за два года до конца Отечественной войны. В её детстве не нашлось места секциям и кружкам — для родителей актуальнее был вопрос, как прокормить дочку. «Тогда спорта не было, — усмехается она. — Тогда все летом колхозу ходили помогать убирать урожай». Так и бежала жизнь: девушка закончила школу, успела поработать на стройке, отучиться в техникуме на бухгалтера и даже отслужила два года в армии (так и попала в Калининград). Работала в самом мирном и спокойном месте — заведовала отделом в аптекоуправлении.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Когда сама стала мамой, старалась дать детям, а потом и внукам то, чего ей не досталось. «Дочь я водила на гимнастику, — вспоминает она. — Потом сына водила, он занимался пятиборьем. Потом у меня внучка появилась, внучку на гимнастику, внука тоже в пятиборье сдала. Они занимаются, а я сижу жду. Смотрела на них. Хотелось попробовать...» «Попробовать» ей не довелось ещё много десятилетий. Только выйдя на пенсию, она поняла, что наконец-то есть время на себя саму. И что заполнить это время ей совершенно нечем. «Ну сидишь дома, телевизор смотришь, засыпаешь, — рассуждает Антонина Ивановна. — Ну, в магазин сходишь. Ну, там где-то погуляешь. А мне же надо что-то делать!» Не спать перед теликом В первый свой спортивный клуб она пришла вместе с дочерью незадолго до пандемии. Понравилось очень! Правда, буквально через пару занятий самоизоляция заставила прерваться. Но как только ограничения отменили, Антонина Ивановна снова надела кроссовки.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Найти «своё» место удалось далеко не сразу. «Меня многие не брали, — рассказывает она. — Говорили: вам 79 лет, зачем вам это нужно? Да вы не выдержите! Да вам надо что-то полегче, на дыхание, может, групповое...» Как раз групповое занятие ей оказалось не по зубам. Ни одно упражнение не получалось: нагнуться в пол она не могла, чтоб поднять ногу, приходилось хвататься за стеночку. Не такой человек Антонина Ивановна, чтоб отступить при первой неудаче. Но всё же она чувствовала неловкость. Думаю, я уж лучше сама по себе буду, а то неудобно позориться здесь», — вспоминает женщина. И она продолжала упрямо приходить в зал каждый день. Сама потихоньку разбиралась с тренажёрами, прислушивалась к советам более опытных спортсменов. Не обходилось без курьёзов. «Я на один тренажёр села, — посмеивается Антонина Ивановна, — а тут тренер подходит: «Вы неправильно сидите: задом наперёд!» А я говорю: я специально! Неудобно сказать, что я не знаю, как. Он отошёл, я, конечно, правильно потом сделала». В то время она не мечтала о достижениях. Хотелось доказать себе самой, что может. Что не сдалась и не легла на диван с газеткой. Что есть ещё и силы, и упорство. И в один прекрасный день в том же самом зале пересеклись их с Кариной пути. Я здесь на коврике занималась, — рассказывает Антонина Ивановна. — И подходит ко мне женщина... Смотрит. И я смотрю». Карина подхватывает: «Антонина Ивановна растягивается и смотрит на меня. А я смотрю на неё. Минуту-две, наверное. После чего какой-то, не знаю, космос происходит, и я подхожу. И говорю: давайте пожмём штангу!» Чемпионов видно сразу Карина Комирэн — сама бывшая спортсменка и мастер спорта по пауэрлифтингу, но однажды она поняла, что её истинное призвание — тренерская работа. Ей и раньше приходилось работать с людьми старшего возраста. Правда, 80-летняя подопечная встретилась в первый раз. Но это не испугало.

«Спортсменов видно сразу, — утверждает девушка. — Чемпионов видно сразу. Там взгляд. Поэтому я, когда Антонину Ивановну увидела, подумала: её надо забирать. Мне было абсолютно спокойно, потому что я сразу поняла, что Антонина Ивановна — спортсмен». Как не отнекивалась старушка, никогда не прикасавшаяся даже к гантелям, Карина увлекла её к стойке и уговорила попробовать поднять 20-килограммовый гриф. Даже пустой, без «блинов», он показался непомерно тяжёлым. Обескураженная и смущённая и непривычным делом, и внезапным вниманием, Антонина Ивановна сделала под руководством Карины ещё пару подходов, вернула штангу на стойку и твёрдо решила, что это — не её.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Но уже назавтра поняла, что серебристый гриф тянет её к себе будто магнит. Она размялась, позанималась растяжкой... И робко пошла в тот конец зала, где тренируются силовики. «Подхожу и боюсь сесть, — говорит Антонина Ивановна. — С Кариной хорошо, а одной страшно! Думаю, ещё упадёт, рёбра мне переломает. Походила, походила. Один день. Второй день. Потом здесь мужчины тренировались. Я и попросила: вы меня подстрахуйте. Я только сниму, прижму к себе и повешу... И так ещё пару дней. А на третий я осмелилась, взяла саму штангу. Получилось! До участия в первых соревнованиях по тяжёлой атлетике Антонине Ивановне оставалось около трёх недель. Это было как раз накануне её 79-го дня рождения: спортсмены-любители в одном из городских клубов состязались в умении жать штангу. Карина не сомневалась, что её подопечной, которая меньше чем за месяц продвинулась от 10 до 20 подъёмов, надо туда поехать. Антона Ивановна как раз сомневалась. «Но пробовать-то надо! — говорит она. — И когда я пришла в зал, уже ни о чём я не думала. Подниму я, не подниму, выжму, не выжму. Меня так увлекло! Я смотрю, как другие выжимают. А волнения не было. И когда вызвали меня, я пошла — и уже не 20, а 30 раз выжала. И пошло, и пошло». Без скидки на возраст Она стала первой и пока единственной в Калининграде участницей в своей возрастной категории. Сегодня пожилая спортсменка — чемпионка Калининградской области по жиму штанги лёжа и по многоповторному жиму, а также абсолютная чемпионка региона по пауэрлифтингу. У неё уже 9 кубков и целая связка медалей.

Фото: из архива Карины Комирэн

Но не стоит думать, что единственной участнице победа достаётся за красивые глаза. Все награды заработаны честно. «Федерация пауэрлифтинга Калининградской области Антонину Ивановну не щадит вообще никак, — с гордостью говорит Карина. — Мы всё делаем по правилам. Что-то нарушали — никаких поблажек». Если жим штанги лёжа — это отдельное движение, то пауэрлифтинг — сразу три, объясняет Карина. Нужно строго по регламенту выполнить приседания со штангой, становую тягу и жим штанги лёжа на скамейке. Значение имеет каждая мелочь — даже точное соответствие движений командам.

Видео: Карина Комирэн

Конечно, первое время не обходилось без осечек. «Штангу надо взять, поднять на плечи, присесть и встать, — рассказывает Антонина Ивановна. — Потом повесить. А я как-то... отключилась. На меня надели боксёрку (спортивное трико с короткими шортами — ред.). А я стесняюсь её, я ж немолодой человек уже, кожа, думаю, некрасивая... Я всё вот так вот её поддёргивала. Неловко мне. И забыла всё! Штанга передо мной стоит. А там зал, люди в зале. Думаю, надо что-то делать. Взяла эту штангу, хотела подняться... Из зала кричат, что ты делаешь? Положи на место! Тогда я пришла в себя, вспомнила, что нужно на плечи и присесть. Выполнила всё-таки задание!» «Не лечусь, не пью таблеток» Вот так постепенно и получилось, что в последние четыре года для 83-летней калининградки самый любимый предмет — не вязальные спицы, не кофейник и не пухлый роман, а штанга, которую она украдкой поглаживает, проходя мимо по залу.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Тренировки у неё равномерно распределены по всей неделе: два дня занятий, день отдыха. Силовые чередует с растяжкой. Иначе тяжеловато. Но на здоровье не жалуется. «Бывает, конечно, в боку заколет там что-то, — говорит она. — А приду, позанимаюсь — уже ничего и не болит. А так себя чувствую нормально. Не лечусь, не пью таблеток, живу нормальной жизнью». Давно в прошлом те дни, когда она тренировалась с пустым грифом — ей уже по плечу и 30, и даже 40 килограммов. Но тяжести — не единственный способ двигаться вперёд. На освоение шпагата у неё ушло около полугода. «Это у меня самая главная цель была — шпагат! — смеётся Антонина Ивановна. — Не получалось вообще. Ноги болели. Но думаю: я докажу, я докажу. Я докажу, что я растянусь. Я докажу, что в любом возрасте можно заниматься». И она — доказала.