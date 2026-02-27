В Калининградской области спрос на аренду техники для уборки за год вырос до 400% — аналитики

В Калининградской области в январе-феврале 2026 года резко вырос спрос на аренду техники для уборки. По данным аналитиков «Авито Услуг», по сравнению с аналогичным периодом 2025-го интерес к таким сервисам увеличился более чем вдвое, а по отдельным позициям — до 400%.

Эксперты отмечают, что в преддверии весны жители региона всё чаще выбирают профессиональный подход к уходу за домом. Спрос на аренду оборудования для химчистки за год вырос на 93%. Пользователи предпочитают брать аппараты глубокой очистки для мебели, матрасов и ковров напрокат, чтобы не тратиться на покупку и хранение габаритной техники.

Особенно заметен рост интереса к компактным устройствам. Аренда пароочистителей увеличилась в пять раз год к году. Это связывают с популярностью экологичной уборки без бытовой химии и подготовкой к сезонной чистке кухонь и ванных комнат. Более чем вдвое вырос спрос и на роботов-мойщиков окон — в преддверии весны жители хотят упростить процесс мытья стекол после зимы.

Отдельно аналитики отмечают изменение формата аренды. Почасовой вариант стал популярнее в 6,6 раза, посуточный — в 3,5 раза. Такой подход позволяет платить только за фактическое время использования оборудования, например, после ремонта или при генеральной уборке.