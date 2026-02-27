Подвела швея и муравьи: 33-летняя калининградка поучаствовала в шоу «Четыре свадьбы»

33-летняя калининградка Злата поучаствовала в телешоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница». Корреспондент «Клопс» посмотрел передачу, вышедшую в эфир в четверг, 26 февраля.

Злата работает визажистом, Богдан руководит коммерческим отделом IT-компании. Пара познакомилась на корпоративном мероприятии. Жених признался, что влюбился с первого взгляда. Его поразили взрывной темперамент и искренность избранницы. После пяти лет отношений Богдан сделал предложение Злате в Египте.

Лёгкий и весёлый характер калининградки отметили и другие участницы шоу:

37-летняя Алёна, дизайнер из Москвы;

22-летняя Кристина, логист из Челябинска;

22-летняя Лилиана, финансовый аналитик из Уфы.

По правилам шоу в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала, образ жениха. Побеждает та, чья свадьба набрала наибольшее количество баллов.

Выпуск снимался летом. Злата и Богдан потратили на свадьбу 1,5 миллиона. Торжество проводилось в загородном гостевом комплексе. Столики поставили прямо на траве среди высоких деревьев и украсили живыми цветами. Соперницам не понравилось слепящее солнце и муравьи, бегающие по тарелкам.

Раскритиковали невесты и платье Златы со вставкой из бежевого гипюра. Калининградка призналась, что её подвела швея, пришлось срочно искать наряд на замену.