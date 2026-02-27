Калининградка заказала стол на маркетплейсе, но так его и не дождалась

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградка купила стол на маркетплейсе, но так его и не дождалась. Нарушил ли продавец закон и что делать покупателю, разбирался «Клопс».

9 января Ирина (имя изменено) оформила заказ в мобильном приложении. «Мы внесли полную оплату за стол — 14 677 рублей, а также полностью оплатили доставку — 2 490 рублей, — рассказала собеседница «Клопс». — Стол должны были доставить 2 февраля, но в намеченный день статус заказа был «В пути». С нами никто не связался и не сообщил о переносе даты доставки. В службе поддержки сервиса сообщили, что доставка перенесена на 9 февраля».

Но и 9 февраля товар не пришёл. Покупателям объяснили, что его доставляет не маркетплейс, а продавец. Ему, мол, и пишите.

«Это было невозможно, так как кнопка «Связаться с продавцом» не работала, — говорит Ирина. — Новая дата доставки не была указана. При переходе по ссылке мы попадали на другого продавца. У него тот же стол стоил в несколько раз дороже — более 60 000 руб. Создалось впечатление, что нашего продавца вообще не существует в природе».

В итоге стол Ирина так и не получила. Калининградцам сообщили, что заказ отменён из-за проблем во время доставки.

«В поддержке сказали, что если ещё товар нам нужен, то мы можем его заново заказать. Напомню, что цена увеличилась с 14 677 до 60 000 рублей, — сообщила Ирина. — В итоге нам просто вернули деньги. Я оставила негативный отзыв о ситуации, после чего мне дали скидку в личном кабинете в 10% — до 3 000 рублей».

Как по закону

Как рассказал юрист Александр Щупачкин, размещение товара с указанием цены и кнопки «Купить» является публичной офертой. Оформив заказ на маркетплейсе, покупатель заключает договор розничной купли-продажи.

«Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе», — подчеркнул юрист.

Если продавец, получив оплату, не передал товар, покупатель вправе требовать вернуть деньги.

«Если продавец отказался от продажи, а покупателю пришлось приобрести аналогичный товар по более высокой цене, он может требовать возмещения убытков, — сообщил Александр Щупачкин, добавив, что сумма таких убытков может равняться разнице цен. — Если продавец отменил заказ и вернул деньги, но покупатель настаивает на исполнении обязательства или возмещении убытков, он имеет право на защиту своих интересов».