Школьник из Калининграда, собравший робота для Всероссийской олимпиады, будет заниматься в «Кванториуме»

Девятиклассник из Калининграда Егор Басалыга, набравший высокий балл на региональном этапе Всероссийской олимпиады по робототехнике, будет заниматься в детском технопарке «Кванториум». Об этом «Клопс» сообщили в региональном министерстве образования в ответ на запрос.

«После консультации со специалистами министерства образования Калининградской области мама мальчика обратилась в детский технопарк «Кванториум», где сотрудники предложили выбрать любое направление для обучения и рассказали о других конкурсах в сфере робототехники», — говорится в документе за подписью главы ведомства Светланы Трусенёвой.

Егор выбрал программу «Альтернативные источники энергии», направление «Энерджиквантум». Занятия начнутся в марте и продолжатся до мая.

«В дальнейшем ребёнок может выбрать другие интересующие его направления, в том числе и по робототехнике», — подчеркнула министр образования региона.