В центре Калининграда из-под асфальта бьёт фонтан, обходившая потоп женщина разбила лицо на гололёде (фото)

В Калининграде на улице Нарвской прорвало трубу с холодной водой. О ЧП «Клопс» рассказали местные жители.

С утра пятницы, 27 февраля, подтоплен тротуар и часть дороги в районе дома №33–37. По словам очевидцев, из-под асфальта бьёт фонтан. Вода разливается по тротуару и растекается по проезжей части.

Люди пытаются обойти опасный участок, однако сделать это сложно: часть дорожки всё ещё покрыта ледяной коркой. Пешеходы поскальзываются и падают. Одна из женщин разбила лицо.

Жители дома №33–37 рассказали, что с ночи из кранов течёт вода с красноватым оттенком.

В региональном «Водоканале» редакции подтвердили, что с указанного адреса поступил звонок об утечке. Как сообщили на предприятии, бригада будет направлена при первой возможности: заявки обрабатываются в зависимости от того, насколько серьёзна авария.