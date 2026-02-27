10:45

В центре Калининграда из-под асфальта бьёт фонтан, обходившая потоп женщина разбила лицо на гололёде (фото)

  1. Калининград
Автор:

В Калининграде на улице Нарвской прорвало трубу с холодной водой. О ЧП «Клопс» рассказали местные жители.

С утра пятницы, 27 февраля, подтоплен тротуар и часть дороги в районе дома №33–37. По словам очевидцев, из-под асфальта бьёт фонтан. Вода разливается по тротуару и растекается по проезжей части. 

Люди пытаются обойти опасный участок, однако сделать это сложно: часть дорожки всё ещё покрыта ледяной коркой. Пешеходы поскальзываются и падают. Одна из женщин разбила лицо.

Жители дома №33–37 рассказали, что с ночи из кранов течёт вода с красноватым оттенком. 

В региональном «Водоканале» редакции подтвердили, что с указанного адреса поступил звонок об утечке. Как сообщили на предприятии, бригада будет направлена при первой возможности: заявки обрабатываются в зависимости от того, насколько серьёзна авария.

Жители соседнего дома на Нарвской две недели назад пожаловались, что несколько суток живут с затопленным подвалом. 

5 589
ЖКХ