Калининградка чудом уцелела, когда с крыши её пятиэтажки рухнула глыба наледи (видео)

В центре Калининграда женщину едва не накрыло упавшей с крыши наледью. Об этом Анна рассказала «Клопс».
«Вчера вечером, 26 февраля, я выгуливала собаку, когда прямо передо мной с грохотом рухнула глыба лежалого снега и льда. Выйди я на минутку раньше — оказалась бы под завалами. Так что у меня второй день рождения», — говорит Анна.
Инцидент случился на улице Димитрова, 34. Калининградка обратилась в УК, обслуживающую дом, с просьбой обследовать крышу.
«Они недавно сбивали сосульки, но снег так и оставили. Трагедия может случиться в любой момент, если неубранный лёд рухнет с других участков крыши», — беспокоится женщина.
В управляющей компании «Клопс» заверили, что занимаются уборкой наледи.
