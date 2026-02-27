Калининградка чудом уцелела, когда с крыши её пятиэтажки рухнула глыба наледи (видео)

В центре Калининграда женщину едва не накрыло упавшей с крыши наледью. Об этом Анна рассказала «Клопс».

«Вчера вечером, 26 февраля, я выгуливала собаку, когда прямо передо мной с грохотом рухнула глыба лежалого снега и льда. Выйди я на минутку раньше — оказалась бы под завалами. Так что у меня второй день рождения», — говорит Анна.

Инцидент случился на улице Димитрова, 34. Калининградка обратилась в УК, обслуживающую дом, с просьбой обследовать крышу. 

«Они недавно сбивали сосульки, но снег так и оставили. Трагедия может случиться в любой момент, если неубранный лёд рухнет с других участков крыши», — беспокоится женщина. 

В управляющей компании «Клопс» заверили, что занимаются уборкой наледи. 

