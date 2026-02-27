OMODA и JAECOO подтвердили высокий уровень кибербезопасности международной сертификацией

Системы безопасности данных, установленные в автомобилях брендов OMODA и JAECOO, успешно прошли сертификацию как на национальном, так и на международном уровнях. Это подтверждает соответствие технологий самым высоким стандартам защиты информации и конфиденциальности пользователей.

Автомобили OMODA и JAECOO получили 4-й уровень по китайской системе DSMM (Data Security Maturity Model) — одной из наиболее строгих моделей оценки зрелости защиты данных. Стандарт DSMM анализирует безопасность информации на всех этапах работы с ней: от сбора и передачи до хранения и уничтожения.

Достижение 4-го уровня свидетельствует о том, что архитектура защиты данных в автомобилях обеспечивает максимальную анонимность пользователей и высокий уровень контроля над информацией.

Помимо национальной сертификации, модели брендов также получили международный сертификат ISO/IEC 27701:2019, подтверждающий соответствие глобальным требованиям к системе управления конфиденциальной информацией.

Система кибербезопасности OMODA и JAECOO способна не только надёжно шифровать и защищать данные, но и прогнозировать потенциальные угрозы, предотвращая риски до их возникновения. Такой проактивный подход, подтверждённый международными стандартами, укрепляет доверие клиентов и демонстрирует высокий уровень технологического развития брендов.

