«Самая красивая щука — на Виштынце»: калининградец вытащил из лунки метровую рыбину (фото)

Фото: Михаил

Калининградец поймал на Виштынце 9-килограммовую щуку. Об этом «Клопс» рассказал сам рыбак Михаил.

«Ловил 22 февраля на карася. Утром выставился, в 11:20 щука взяла приманку», — рассказывает мужчина. 

Михаил — заядлый рыбак. Он не раз добывал трофейные экземпляры на водоёмах области и утверждает, что самая красивая щука водится в Виштынецком озере. 

Свой улов калининградец пустил в дело. Из зубастой рыбины приготовили котлеты и пельмени, а икру засолили. 

Рыбак с другими своими трофеями | Фото: Михаил
В Калининградской области с 1 марта вводят запрет на вылов щуки.

