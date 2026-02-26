Андрей Кропоткин подготовил очередной цикл передач об истории Калининградской области

Председатель Законодательного Собрания Калининградской области подготовил очередной выпуск передач, посвящённый истории края. Об этом Андрей Кропоткин рассказал «Клопс».

«Приглашаю всех на премьеру нового сезона проекта «С любовью к региону с Андреем Кропоткиным». Этот цикл мы посвящаем 80-летию Калининградской области», — рассказал парламентарий.

Писатель-краевед расскажет о городах, знаковых событиях и людях. Каждый месяц будет посвящён отдельному муниципалитету. Первый в очереди — Зеленоградск.

«В 1946 году моя семья, как и тысячи других, приехала сюда, чтобы строить будущее на этой земле. Наши предки сделали невозможное, чтобы сегодня мы могли гордиться своим краем», — заключил Кропоткин.

Премьера состоится в четверг, 26 февраля:

в 18:00 на канале ОТР;

в 19:00 на канале «Каскад».

Председатель Заксобрания Андрей Кропоткин — член Союза писателей России. Он является автором книг и передач об истории Калининграда и его достопримечательностях.