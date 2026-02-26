В Калининградской области хотят создать экопарк «Светландия» (эскизы)

Власти обратились к жителям Светлого с просьбой решить, что бы они хотели видеть в зелёной зоне в районе улицы Харьковской. Информация размещена на сайте администрации.

Будущий экопарк называется «Светландия». Его проект участвует во всероссийском конкурсе и включает зону место для отдыха со скамейками, сценой и навесами, площадку для выгула собак, несколько детских зон, верёвочный парк и другие локации. Если проект одержит победу, муниципалитет получит средства на его реализацию.

На сайте можно выбрать несколько зон, которые должны появиться в «Светландии». Таким образом власти решили учесть мнение горожан.