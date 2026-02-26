После пожара в ДК прокуратура поставит перед властями вопрос о капремонте: жители Петрово рассказали о проверке

Прокуратура намерена обратиться к властям по поводу аварийного состояния Дома культуры посёлка Петрово Гурьевского района. Об этом «Клопс» сообщили местные жители, которые присутствовали на встрече с сотрудниками надзорного ведомства, МЧС и районной администрации в четверг, 26 февраля.

«Прокурор ознакомился с состоянием Дома культуры и подготовкой проектно-сметной документации на капитальный ремонт, — рассказала представитель инициативной группы жителей посёлков Петрово и Холмогоровка Раиса Куликова. — Этот проект прошёл госэкспертизу и готов к включению в программы финансирования. Комиссия осмотрела помещения. Сейчас учебный процесс в ДК временно приостановлен, дети ушли на каникулы. Решается вопрос о переходе в соседнее здание зверосовхоза либо в школу».

По словам Куликовой, что жители неоднократно жаловались властям на состояние ДК: «У прокурора чёткое понимание, что нужно решение правительства, и он будет обращаться по этому поводу в органы исполнительной власти. В ближайшее время у нас намечена встреча с министром по культуре и туризму Андреем Ермаком, где будем обсуждать ситуацию с Домом культуры».

Что касается недавнего возгорания, то, по словам представителя МЧС, ранее замечаний по пожарной безопасности не было.

«Всё в рабочем состоянии эксплуатировалось, без нарушений. Снежная зима спровоцировала массовую протечку, что и послужило причиной короткого замыкания», — рассказала Раиса Куликова.

Что известно о ДК

Дом культуры посёлка Петрово — один из самых больших в России. Его площадь — 10 767 квадратных метров.

В здании расположены детская музыкальная школа, библиотека и почтовое отделение. ДК обслуживает жителей посёлков Петрово, Орловка, Дорожное, Свободное, Медведевка Гурьевского района, а также Холмогоровки и Кузнецкого, которые относятся к Зеленоградскому району. Всего в этих населённых пунктах проживают свыше 6 500 человек.

В 2022 году здание из собственности местного зверосовхоза перешло в собственность администрации Гурьевского района. Стоимость сделки — 12 млн рублей.

В Доме культуры работают восемь клубов по интересам, ансамбли песни и творческие кружки. При библиотеке действуют литературный и краеведческий клубы. В музыкальной школе занимаются 88 детей в возрасте от 5 до 15 лет. На базе школы созданы пять детских творческих коллективов.