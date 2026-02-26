КЖД предложила согласовать расписание парома на Балткосу и пригородного поезда до Калининграда

Калининградская железная дорога предлагает изменить расписание парома, который курсирует до Балтийской косы и обратно, так, чтобы местные успевали на первый рейс дизельного поезда. Об этом, как рассказали «Клопс» жители посёлка, компания сообщила в ответ на их просьбу ввести дополнительный «дизель».

Проблема с транспортом у тех, кому приходится регулярно ездить с косы на материк, стоит давно, поделился местный активист, отец четверых детей Никита Куторга в четверг, 26 февраля. Первый рейс парома — в 7:20, а утренний дизельный поезд отправляется почти на час раньше.

«Есть электричка из Балтийска в Калининград, но для нас она недоступна, — говорит Никита. — Похоже, считается, что мы ездить куда-то не должны. Что мы как бы сидим на косе, у нас есть там хлеб, и всё, этого нам достаточно. Но на самом деле это не так. Мы такие же люди, мы хотим в Калининград на электричке нормально за час доехать!»

Сейчас посельчане вынуждены пользоваться другими видами транспорта. А это не всегда удобно. Кроме того, стоимость проезда по железной дороге ниже, чем в автобусе, даже с учётом льгот для многодетной семьи, как в случае Никиты.

Дошкольникам в автобусе бесплатно на руках, — говорит он. — А у меня три ребёнка дошкольника, и я физически не могу с тремя детьми на руках два часа ехать».

Активисты обращались со своей бедой и к руководству РЖД, и к окружным властям, и даже к Президенту РФ. Ответ пока не слишком утешительный. Организовать дополнительные рейсы дизельного поезда возможности нет.

«Расписание движения пригородных поездов разрабатывается Калининградской железной дорогой на основании параметров заказа правительства Калининградской области, — сказано в официальном ответе КЖД. — Назначение пригородных поездов осуществляется ... в пределах средств, предусмотренных областным бюджетом на текущий финансовый год».

Параметры расписания движения «дизелей» в 2026 году такие же, как в прошедшем, финансирование закреплено договором, поэтому изменить в нём что-то нельзя. Ответ, полученный жителями косы из областного правительства, куда было перенаправлено письмо Никиты главе государства, говорит о том же.

Бюджет региона на 2026—2028 годы уже предусматривает субсидии Калининградской пригородной пассажирской компании — это 665 млн рублей. «Принимая во внимание, что законопроект на трёхлетний период сформирован с предельным уровнем дефицита, увеличение транспортного заказа не представляется возможным», — подчёркнуто в документе.

Но не все потеряно

Вопрос корректировки графика движения парома по маршруту «Балтийская коса — Балтийск» сейчас находится на рассмотрении. Балтийская судоходная компания (перевозчик) готова рассмотреть возможность изменения расписания, сообщили «Клопс» в пресс-службе муниципалитета. Однако все корректировки должны осуществляться строго в рамках установленного графика работы, который на сегодняшний день предусматривает 8 рейсов в сутки.

Действующее расписание, отметили в администрации, изначально формировалось с учетом пожеланий и потребностей жителей Косы. Чтобы актуализировать данные и понять, насколько существующий график расходится с текущими запросами населения, с жителями

Ситуацию детально изучат, учтут аргументы жителей. Если необходимость расширить график подтвердится, в администрации готовы оперативно скорректировать расписание.