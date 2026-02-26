Непростой «плюс» после морозной ночи: прогноз погоды в Калининграде и области на 26 февраля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В четверг, 26 февраля, регион окажется на западной периферии антициклона: после ночных заморозков установится солнечная погода с плюсовой температурой. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области».

По данным синоптиков, днём воздух прогреется до +2…+4, местами до +5. К вечеру похолодает до +1…-1 по области. Осадков не ожидается. В течение дня будет малооблачно, местами возможна переменная облачность.

Ветер южный и юго-восточный: ночью слабый — 2–6 м/с, днём усилится до 4–10 м/с. В порывах скорость может достигать 11–13 м/с в Калининграде и по области и до 12–14 м/с у побережья. Из-за него ощущаемая температура будет ниже фактической, поэтому одеваться стоит теплее. Атмосферное давление в течение суток понизится с 770 до 765 мм рт. ст.