«Проэлектрощит» усиливает энергетику региона: блочные подстанции для ключевых объектов

Калининградский производитель электрооборудования «Проэлектрощит» развивает линейку блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП) для промышленных объектов и современной жилой застройки региона. Такие подстанции уже установлены на площадке индустриального парка «Черняховск», на будущей площадке ландшафтного парка на территории бастиона Грольман и в жилом районе «Русская Европа». Тем самым оборудование компании обеспечивает стабильное электроснабжение и бесперебойную работу инженерных систем как на высоконагруженных промышленных площадках, так и на объектах коммерческой и жилой недвижимости.

БКТП «Проэлектрощит» проектируются с учётом особенностей приморского климата: солёного морского воздуха, частых осадков, резких перепадов температур. Корпуса подстанций проходят специальную антикоррозионную обработку и используют конструктивные решения, которые защищают оборудование от влажности и агрессивной среды, что позволяет эксплуатировать его круглый год без потери надёжности. Такое исполнение особенно важно для открыто установленных подстанций на промышленных площадках и в новых жилых кварталах, где повышенные требования к безопасности и отказоустойчивости.

«Наше производство работает уже четвёртый год и стабильно поставляет блочные трансформаторные подстанции на ключевые объекты Калининградской области, в том числе для крупных промышленных предприятий и современных жилых комплексов, — отмечает генеральный директор "Проэлектрощит" Кирилл Бирюков. — Мы обладаем всеми необходимыми инженерными компетенциями, даём официальную гарантию на продукцию и предоставляем полный пакет технической документации, чтобы заказчики были уверены в качестве и долгосрочной эксплуатации оборудования».