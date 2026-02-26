В Калининградской области семья с перенёсшим три инсульта инвалидом осталась без отопления и с огромным долгом за свет (видео)

В посёлке Багратионово Озёрского района дом с электроотоплением вот уже больше двух недель остаётся без тепла: здесь отключили свет. Семья с инвалидом, перенёсшим три инсульта, вынуждена оставаться в промёрзшем жилище, потому что другого нет. В ситуации разбирался «Клопс».
Осенью 2025 года в доме пришла в негодность дровяная печь, её заменили на электрокотёл. В ноябре платёжка за свет пришла потяжелевшей в десять раз. Обычно жильцы платили от трёх до пяти тысяч рублей в месяц, а здесь нужно было отдать сразу 43 800 рублей.
«Потребление выросло в десять раз из-за отопления, — рассказала собеседница «Клопс». — Расчёт был по обычным тарифам, без специального понижающего коэффициента для электрокотла. Мы не знали, что его нужно оформлять. Заплатить такую сумму единовременно не удалось. Мы платили, как могли, по восемь-десять тысяч. После трёх месяцев задолженности нас отключили от сети».
Теперь в доме нет ни воды, ни света. Трубы замёрзли.
«Мы не знаем, они сами оттают или придётся менять, — переживает женщина. — Ездим в город за едой. Живём в холодном доме — не в машине же спать. Подали документы на сезонный коэффициент, чтобы это исправить».
Что говорят энергетики
В «Янтарьэнергосбыте», куда «Клопс» обратился с просьбой прокомментировать ситуацию, отметили, что платежи за электроэнергию от жильцов дома поступали нерегулярно и не в полном объёме.
«На 11 февраля образовалась задолженность в размере 76 465,59 рубля, превышающая два норматива потребления, — сообщили в компании. — По закону в таких случаях энергосбытовая компания вправе приостановить подачу электроэнергии. АО «Янтарьэнергосбыт» направляло потребителю уведомления об отключении электроэнергии, которые остались без внимания. 11 февраля энергоснабжение жилого помещения по указанному адресу было приостановлено. По вопросам возобновления энергоснабжения собственник жилого помещения в АО «Янтарьэнергосбыт» не обращался, документов об оборудовании жилого помещения электроотопительной установкой не предоставлял, что не даёт права для применения сезонного коэффициента».
В компании напомнили, что по правилам вносить платежи за свет необходимо ежемесячно до 15-го числа. Жителям Багратионово восстановят энергоснабжение после полного погашения долга.
«В случае сложной финансовой ситуации гарантирующий поставщик готов рассмотреть возможность заключения соглашения о реструктуризации. Для этого потребителю необходимо обратиться в любой из офисов компании АО «Янтарьэнергосбыт». Для применения сезонного коэффициента потребитель может также обратиться в любой из офисов обслуживания или через интернет-приёмную. Перечень документов размещён на сайте», — отметили в компании.
Семья из Гурьевского района получила астрономический счёт за потреблённую в январе электроэнергию — 126,7 тысячи рублей.