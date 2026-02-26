В Калининградской области семья с перенёсшим три инсульта инвалидом осталась без отопления и с огромным долгом за свет (видео)

В посёлке Багратионово Озёрского района дом с электроотоплением вот уже больше двух недель остаётся без тепла: здесь отключили свет. Семья с инвалидом, перенёсшим три инсульта, вынуждена оставаться в промёрзшем жилище, потому что другого нет. В ситуации разбирался «Клопс».

Осенью 2025 года в доме пришла в негодность дровяная печь, её заменили на электрокотёл. В ноябре платёжка за свет пришла потяжелевшей в десять раз. Обычно жильцы платили от трёх до пяти тысяч рублей в месяц, а здесь нужно было отдать сразу 43 800 рублей.

«Потребление выросло в десять раз из-за отопления, — рассказала собеседница «Клопс». — Расчёт был по обычным тарифам, без специального понижающего коэффициента для электрокотла. Мы не знали, что его нужно оформлять. Заплатить такую сумму единовременно не удалось. Мы платили, как могли, по восемь-десять тысяч. После трёх месяцев задолженности нас отключили от сети».

Теперь в доме нет ни воды, ни света. Трубы замёрзли.

«Мы не знаем, они сами оттают или придётся менять, — переживает женщина. — Ездим в город за едой. Живём в холодном доме — не в машине же спать. Подали документы на сезонный коэффициент, чтобы это исправить».