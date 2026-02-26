Что делать, когда не грузятся соцсети

За последние годы российский интернет заметно изменился: привычные соцсети больше не воспринимаются как всегда доступные по умолчанию. Усталость от постоянного поиска обходных путей приводит к ренессансу печатных изданий. И это как раз кстати — уже в марте в Калининграде появится глянцевый журнал нового поколения.
Список привычных площадок за последние годы стал похож на табличку с ограничениями. А в 2026-м добрались и до последнего привычного места — Telegram начали замедлять.
И вот здесь у многих срабатывает уже не злость, а усталость из-за необходимости постоянно помнить, какая соцсеть сегодня не открывается, куда переехал любимый автор. Мы всё чаще уже не выбираем, в какой соцсети написать родителям, а ищем ту, в которой это вообще ещё возможно.
К этому добавляется и усталость от новостей — тревожные заголовки, конфликты, напряжение. Даже если не читать ленту специально, негативный фон всё равно просачивается через пересланные посты и комментарии. Телефон перестал быть местом, где можно отдохнуть.
В итоге многие начинают искать не новую соцсеть вместо старой, а другой способ отдыхать — такой, где не нужно быть на связи, сравнивать себя с чужими картинками и бесконечно реагировать на события. Отсюда и побег в офлайн.
На этом фоне печатные форматы переживают небольшой ренессанс. Посидеть с чашкой кофе и полистать журнал — это уже почти роскошь: тебя никто не дёргает, не прилетают срочные сообщения по работе. Можно спокойно разглядывать фотографии, перечитывать зацепивший абзац, мысленно поспорить с автором или пройти смешной тест, соседствующий с гороскопом.
В марте у калининградцев появится такая возможность — мы запускаем «Девять × Двенадцать», глянец нового поколения. Такой же красивый и притягательный, как в былые времена, но при этом искренний и открытый к своему читателю.
Создавая печатный журнал в век социальных сетей и коротких видео от экспертов по успешному успеху, мы поняли одну простую вещь: нам не хочется ещё одной гонки. Нам хочется другого пространства.
Мы исследуем жизнь горожанина как через призму извечных философских вопросов, так и с помощью поп-культурных явлений. В каждом номере мы выходим в город, устраиваем опросы, знакомимся, слушаем. Мы собираем истории жителей, потому что уверены: именно из них складывается настоящее лицо Калининграда.
Да, мы любим красоту. Мы любим глянец — и как жанр, и как эстетику, и как удовольствие от бумаги и фотографии. Но нам важно, чтобы за этой красотой был живой, настоящий, неидеальный — а значит, ещё более узнаваемый — человек.
Среди множества тем для первого номера мы выбрали ностальгию — и причина проста. Чтобы исследовать настоящее и человека в нём, сначала логично обратиться к прошлому, вспомнить всё то, что сформировало нас с вами и по сей день объединяет отсылками в разговорах. Мы вспомним места, где когда-то тусил Калининград, поговорим с кумирами детства, спросим горожан об их семейных историях — и соберём из этого живой портрет города, который вырос вместе с нами.
Ищите первый номер «Девять × Двенадцать» с 1 марта в любимых заведениях города!