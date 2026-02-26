Что делать, когда не грузятся соцсети

За последние годы российский интернет заметно изменился: привычные соцсети больше не воспринимаются как всегда доступные по умолчанию. Усталость от постоянного поиска обходных путей приводит к ренессансу печатных изданий. И это как раз кстати — уже в марте в Калининграде появится глянцевый журнал нового поколения.

Список привычных площадок за последние годы стал похож на табличку с ограничениями. А в 2026-м добрались и до последнего привычного места — Telegram начали замедлять.

И вот здесь у многих срабатывает уже не злость, а усталость из-за необходимости постоянно помнить, какая соцсеть сегодня не открывается, куда переехал любимый автор. Мы всё чаще уже не выбираем, в какой соцсети написать родителям, а ищем ту, в которой это вообще ещё возможно.

К этому добавляется и усталость от новостей — тревожные заголовки, конфликты, напряжение. Даже если не читать ленту специально, негативный фон всё равно просачивается через пересланные посты и комментарии. Телефон перестал быть местом, где можно отдохнуть.

В итоге многие начинают искать не новую соцсеть вместо старой, а другой способ отдыхать — такой, где не нужно быть на связи, сравнивать себя с чужими картинками и бесконечно реагировать на события. Отсюда и побег в офлайн.