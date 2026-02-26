Одна и та же ошибка 97% продавцов и арендодателей: как не продешевить на рынке-2026

Почему две одинаковые квартиры в одном доме приносят разный доход? Одни сдаются за неделю, другие пылятся месяцами. Одни уходят по цене выше рынка, другие — с дисконтом.
Эксперты «Интерьера для сделки» знают ответ: дело не в удаче, а в подготовке.
Реальность рынка-2025
- Сдать вдолгую: 45 дней.
- Продать вторичку: 98 дней.
- Выйти на стабильную посуточную аренду: от 2 недель при правильной настройке.
Почему так долго?
Переполненный рынок диктует условия: если ваша квартира не готова к борьбе за внимание клиента, она будет проигрывать. Крупные игроки уже задают стандарты дизайна, а новая аудитория (25–45 лет) выросла на визуальном контенте и не готова платить за «стены». Вы либо подстраиваетесь, либо теряете время и деньги.
Что не зависит от вас:
- Экономика.
- Удалённость от центра.
- Количество соседей-конкурентов.
Это фон. Работаем с тем, что есть.
На что можете повлиять:
На цену.
Не «какую хочется», а адекватную рынку. Найдём баланс без иллюзий.
- Состояние объекта — главный козырь!
- Для продажи: покупатель должен захотеть жить сразу.
- Для долгой аренды: арендатор выбирает комфорт, а не стены.
- Для посуточной: квартира должна быть фотогеничной и износостойкой.
Не нужен капремонт. Достаточно хоумстейджинга — убрать лишнее, освежить, добавить света.
Презентацию.
Плохие фото убивают сделку. Для посуточной аренды — особенно.
Нужны: качественные снимки, видео, планировка, живое описание. Люди выбирают глазами.
Маркетинг.
Для продажи и долгой аренды — «Циан», «Авито» + бюджет на продвижение.
Для посуточной — все площадки сразу: «Суточно.ру», «Яндекс Путешествия», «Островок», отзывы.
Документы.
Юридическая чистота — база. Для посуточной аренды — плюсом законность размещения.
Особый сценарий: посуточная аренда как бизнес
Если хотите пассивный доход, подход глубже:
- Износостойкие материалы — ремонт не убьют за полгода.
- Эргономика — место для чемодана, вещей, готовки.
- Фотогеничность — на фото должно быть дороже, чем в реальности.
- Сервис — чистый текстиль, быстрая связь, мелочи (чай/кофе).
Коротко о главном
Перестаньте мыслить как собственник («я тут жил»). Мыслите как продавец или инвестор.
Ваша задача — не просто выставить объект, а упаковать его так, чтобы он выделялся и приносил максимум.
Подготовьте квартиру, снимите красиво, поставьте честную цену — и вы не будете ждать месяцами.
