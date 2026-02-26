С заботой о женщинах: «Мистер Алфи» подготовил весенний розыгрыш

Здравствуйте, дорогие наши!
8 Марта — это день, когда мы говорим спасибо женщинам за их тепло, заботу и красоту, которую они дарят миру. И мы хотим внести свою лепту в этот праздник — сделать его ещё ярче и приятнее.
Поэтому наш магазин «Мистер Алфи» подготовил особенный розыгрыш. Это наш маленький способ сказать спасибо и подарить вам немного волшебства.
Немного о нас:
«Мистер Алфи» — это не просто магазин косметики, парфюмерии, бытовой химии и товаров для дома. Это ещё и региональный производитель качественной и доступной бытовой химии, которую можно купить на розлив за сумму от 49 рублей за литр! Мы знаем, что вам нужно, и создаём это с заботой.
3 невероятных приза нашего розыгрыша, который состоится 8 марта в 14:00:
1-е место:
- гель для душа и крем-баттер для тела из лимитированной коллекции «collecte du corps» Vivienne Sabo (специальный ограниченный тираж);
- супернабор бытовой химии от «Мистера Алфи» (из восьми позиций).
2-е место:
- гель для душа и крем-баттер для тела из лимитированной коллекции «collecte du corps» Vivienne Sabo (специальный ограниченный тираж);
- стандартный набор бытовой химии от «Мистера Алфи» (из пяти позиций).
3-е место:
- гель для душа и крем-баттер для тела из лимитированной коллекции «collecte du corps» Vivienne Sabo (специальный ограниченный тираж);
- мини-набор бытовой химии от «Мистера Алфи» (из трёх позиций).
Как участвовать в розыгрыше? Всего два шага:
1. Быть подписанным на нашу группу vk.ru/mr_alfi.
2. Совершить любую покупку в нашем магазине в период розыгрыша.
Важно! Сохраняйте чек и напишите на его обратной стороне ваш номер телефона. Именно его вы опустите в лототрон.
Акции, которые действуют у нас постоянно:
- 5 литров = 5%.
Купите любую фирменную продукцию («Мистер Алфи», Sinpro, «Чисто Класс») объёмом от пяти литров и получите скидку 5%.
- Детское время (с 12:00 до 15:00).
В эти часы действует скидка 5% на всю категорию товаров для детей.
- Забота о старшем поколении.
Для наших уважаемых пенсионеров действует скидка 5% на все покупки до 12:00.
Любите, совершайте выгодные покупки и будьте красивыми!
Купить калининградскую продукцию от Sintez39 можно:
- в фирменных магазинах:
Калининград, Батальный пер., д. 4, и Камская ул., д. 2б, помещение XI;
- на маркетплейсе «Озон».
Официальный сайт: sintez39.ru
ВК: vk.ru/mr_alfi
ТГ: t.me/mr_alfi_kld
Телефон: +7 (4012) 470-000
Розыгрыш будет проводиться 8 марта в 14:00.
Место проведения — магазин «Мистер Алфи» по адресу: Батальный пер., 4.
Подробности по номеру телефона +7 (4012) 470-000.