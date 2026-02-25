Мэрия через суд добилась сноса электрощита, который испортил вид у сквера на Леонова (фото)

У сквера имени Рахманинова на улице Леонова уберут шкаф распределительного устройства, который без согласования установили специалисты «Россети Янтарь». Такое решение принял Арбитражный суд области, сообщили в телеграм-канале мэрии Калининграда в среду, 25 февраля.

Чиновники пишут, что эта история началась больше года назад. Сотрудники муниципального контроля зафиксировали, что энергетики разместили оборудование на участке, который им не принадлежит. После работ тяжёлой техники газон рядом со сквером оказался перепахан, а новая конструкция в исторической части города вызвала вопросы и у горожан, и у главного архитектора.

Администрация выдала предписание демонтировать объект, но компания его проигнорировала. В итоге власти обратились в суд и выиграли дело. Если через два месяца электрощит не уберут, собственнику придётся платить неустойку — 500 рублей за каждый день просрочки.