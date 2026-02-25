Талантливый школьник из Калининграда рискует остаться без олимпийских наград из-за слишком жёстких правил (фото, видео)

В Калининграде из-за слишком жёстких правил талантливый мальчик рискует не получить приглашение на Всероссийскую олимпиаду по робототехнике. О ситуации «Клопс» рассказала мама ребёнка Марина.
Егор Басалыга учится в девятом классе, с семи лет увлекается робототехникой, а с девяти изучает программирование.
«Егор — самоучка, — рассказала его мама. — Он ходил на занятия в IT-клубы, а сейчас сам всё изучает. Фактически в нашей области нет специалистов, которые могли бы дать ему новые знания».
В 10-й класс Егор планирует пойти уже в другой школе. По словам матери, его возьмут без всяких вопросов, так как знают уровень знаний.
После 11-го Егор планирует поступить в Университет Иннополис в Татарстане, где готовят специалистов в области информационных технологий и робототехники. Подросток ездит туда несколько раз в год для участия в интенсивах.
Чтобы развиваться в этой сфере, мало заниматься с репетиторами из Москвы, которых приглашают и оплачивают родители. Важно ещё и участвовать в олимпиадах. И вот на региональном этапе Всероссийской олимпиады по робототехнике и случился сбой.
«28 декабря мы узнали, что Егор выиграл городскую олимпиаду. — сообщила Марина. — И 2 января нам сказали, что он выходит на областной этап».
Старт был намечен на 17 января. Выполнить весьма сложное задание предстояло всего за 15 дней. Для постройки робота требовались специфические точные двигатели. В Калининградской области всего один магазин, где их можно приобрести, и он был закрыт на новогодние праздники.
«Школа пошла навстречу и освободила Егора от занятий, — отметила мама. — Мальчик спал по два-три часа в сутки, пытаясь собрать из подручных средств то, на что в других регионах выделяют месяцы подготовки и бюджеты. И он сделал этого робота! У него есть 3D-принтер, он какие-то запчасти распечатал. Сделал так, чтобы робот поехал и даже поднимал что-то. На региональном этапе олимпиады Егор стал единственным, кто смог набрать баллы за тест и чей робот выполнил задачи. Его результат — 21 процент от максимума. Кажется, что мало? Для сравнения: прошлогодний победитель-одиннадцатиклассник набрал всего девять процентов. А Егор, напомню, лишь в девятом классе».
Егор собирался поехать в Москву на финал Всероссийской олимпиады по робототехнике. Там собираются призёры региональных этапов, но в Калининграде Егор считается лишь участником таких соревнований. 28 февраля станет известен проходной балл. Будь у мальчика более высокий статус, он имел бы шанс попасть на эти состязания.
Как рассказала Марина, в других регионах России, например, Калужской, Курской, Нижегородской областях, власти реально оценивают сложность задач и уровень подготовки.
«Там статус призёра дают за 12–16 баллов, — говорит мама Егора. — Но калининградское министерство образования почему-то установило проходной порог выше 40 баллов. В итоге в Калининградской области есть один-единственный ребёнок, показавший достойный результат в сложнейшей дисциплине. Но официально он никто. Просто участник».
Есть и другой нюанс, продолжает Марина. Статус призёра дал бы Егору право в следующем году стартовать сразу с регионального этапа: «А если он просто участник, значит, мы возвращаемся опять назад — с городского уровня. Ну сколько можно? Он три раза городскую олимпиаду выигрывал. В этот раз набрал больше всех баллов — 40!»
Мама талантливого мальчика хотела было рассказать о проблеме министру образования региона Светлане Трусенёвой. Именно во власти ведомства изменить проходной балл. Но на приём к министру её записали лишь на конец марта, когда поезд уже уйдёт. В чат-боте губернатора, куда обратилась Марина, тоже сказали, что ответ будет в течение 30 дней.
«Почему в нашем регионе критерии успеха оторваны от реальности? Почему, зная о логистических сложностях области, сроки подготовки сокращают до минимума?» — задаётся вопросами мама школьника.
Что говорят власти
«Клопс» обратился в региональное министерство образованием с просьбой прокомментировать ситуацию.
В ведомстве отметили, что требования к организации и проведению регионального этапа олимпиады по информатике, в том числе по робототехнике были опубликованы на официальных федеральных порталах и на сайте олимпиады школьников в Калининградской области 30 октября 2025 года.
«Для всех участников олимпиады заблаговременно в свободном доступе были доступны необходимые материалы для подготовки. Региональный этап состоит из теоретического, практического и проектного блоков. Ребёнок получил 21,2 балла из 100 возможных по всем трём испытаниям суммарно. Министерство просвещения РФ в этом году определило проходной балл в 50,3 балла для участия в заключительном этапе олимпиады по робототехнике в 9 классе, то есть, даже если участник стал победителем или призёром на региональном этапе, но не набрал нужное количество баллов, на заключительный этап он не проходит», — подчеркнули в министерстве.
Как сообщили в ведомстве, семья ребёнка не обращалась в региональные «Кванториум» и «IT-куб», где есть всё необходимое оборудование для подготовки к региональному этапу по робототехнике с просьбой подготовить мальчика.
«Если бы было такое обращение в центры или в министерство образования, ребёнку была бы оказана вся необходимая поддержка, в том числе и по подготовке собственного проекта — одного из заданий олимпиады. Материально-техническое обеспечение для проведение этого испытания было подготовлено детским технопарком «Кванториум». В состав жюри также вошли преподаватели регионального детского технопарка «Кванториум». То есть в «Кванториуме» есть и необходимое оборудование, и квалифицированные педагоги. Министерство образования Калининградской области, согласно федеральному порядку, устанавливает единую квоту для всех 24 предметов в 40% от максимального количества баллов. Изменить её индивидуально для определенного предмета или установить разные квоты не представляется возможным, чтобы все победители регионального этапа были в равных условиях», — говорится в ответе.
Егор Басалыга принял участие в 48-часовом марафоне по созданию видеоигры и сконструировал собственный джойстик.