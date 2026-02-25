Талантливый школьник из Калининграда рискует остаться без олимпийских наград из-за слишком жёстких правил (фото, видео)

В Калининграде из-за слишком жёстких правил талантливый мальчик рискует не получить приглашение на Всероссийскую олимпиаду по робототехнике. О ситуации «Клопс» рассказала мама ребёнка Марина.

Егор Басалыга учится в девятом классе, с семи лет увлекается робототехникой, а с девяти изучает программирование.

«Егор — самоучка, — рассказала его мама. — Он ходил на занятия в IT-клубы, а сейчас сам всё изучает. Фактически в нашей области нет специалистов, которые могли бы дать ему новые знания».

В 10-й класс Егор планирует пойти уже в другой школе. По словам матери, его возьмут без всяких вопросов, так как знают уровень знаний.

После 11-го Егор планирует поступить в Университет Иннополис в Татарстане, где готовят специалистов в области информационных технологий и робототехники. Подросток ездит туда несколько раз в год для участия в интенсивах.

Чтобы развиваться в этой сфере, мало заниматься с репетиторами из Москвы, которых приглашают и оплачивают родители. Важно ещё и участвовать в олимпиадах. И вот на региональном этапе Всероссийской олимпиады по робототехнике и случился сбой.

«28 декабря мы узнали, что Егор выиграл городскую олимпиаду. — сообщила Марина. — И 2 января нам сказали, что он выходит на областной этап».

Старт был намечен на 17 января. Выполнить весьма сложное задание предстояло всего за 15 дней. Для постройки робота требовались специфические точные двигатели. В Калининградской области всего один магазин, где их можно приобрести, и он был закрыт на новогодние праздники.

«Школа пошла навстречу и освободила Егора от занятий, — отметила мама. — Мальчик спал по два-три часа в сутки, пытаясь собрать из подручных средств то, на что в других регионах выделяют месяцы подготовки и бюджеты. И он сделал этого робота! У него есть 3D-принтер, он какие-то запчасти распечатал. Сделал так, чтобы робот поехал и даже поднимал что-то. На региональном этапе олимпиады Егор стал единственным, кто смог набрать баллы за тест и чей робот выполнил задачи. Его результат — 21 процент от максимума. Кажется, что мало? Для сравнения: прошлогодний победитель-одиннадцатиклассник набрал всего девять процентов. А Егор, напомню, лишь в девятом классе».