Что-то рыжее в зимнем лесу: пёс Мишутка из Черняховска потерял три лапы, но нашёл семью (фото, видео)

Фото: Татьяна

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка У рыжего добродушного пса Мишутки из Черняховска есть всё, что нужно для некусачей жизни: улыбка во всю пасть, заботливые хозяева и даже вкусная косточка-печеньице по утрам. Нет только трёх лап. Поэтому большую часть времени он проводит на диване и почти не гуляет. Но всё равно — умеет радоваться каждому дню. Историю Мишки рассказала «Клопс» его хозяйка Татьяна. В понедельник, 23 февраля, исполнился ровно год, как безногий пёс стал членом семьи черняховцев. В тот день, рассказывает Татьяна, ей позвонил знакомый мужа, который работает сторожем на торфяных разработках в Угрюмовском лесу. «Он говорит, тут такая история, иду по лесу, а там в глубине что-то рыжее. Он думал, лиса. Подошёл ближе. Не убегает... Может, раненая? А там собака. И у неё одна лапа целая, а остальные лапы, они как бы висят... В общем, нет трёх лап». В то время как раз стояли морозы. Мужчина вернулся на базу, сделал миску, обрезав пластиковую бутылку, и снова пошёл к псу. Тот вылизал посудину с кашей дочиста, но было ясно: это не помощь. Один он тут не выживет.

Знакомый не ошибся адресом: он знал, как сильно Татьяна и Вячеслав любят животных. К тому времени у них уже было две собаки и полтора десятка кошек. Взять ещё одного? Безногого?! Это казалось безумием. Несколько дней черняховцы терзались сомнениями и наконец всё-таки решились. «Боялись, что собака уже умерла, — вспоминает Татьяна с дрожью в голосе. — Но всё равно поехали. Я с собой взяла еды, одеяло. И он был живой. Замёрзший, но живой». С фотографии, сохранившейся с того момента, смотрит грязный и лохматый пёс. В карих влажных глазах — очень много отчаяния и почти совсем нет надежды. Но ему действительно повезло. Правда, три пострадавшие лапы спасти так и не удалось. Ветеринарам пришлось их ампутировать. И ещё долгие месяцы Татьяна и Слава обрабатывали культи, чтобы они нормально зажили. Но в остальном Мишка оказался здоровым и жизнерадостным молодым псом, почти щенком: ему тогда исполнилось только месяцев шесть, говорит Таня. Кличка для нового члена семьи нашлась сама собой: его рыжая лобастая морда сразу напомнила женщине плюшевого медведя, который был у неё в детстве. И по характеру он оказался совершенно таким же: ласковым и игривым. На кошек, правда, первое время порыкивал — но теперь и к ним привык. Вы бы видели, как они целуются! — смеётся Татьяна. — А двух котят последних мы уже при нём взяли, так он их вылизывал, как мама». Что случилось с Мишкой, кто его покалечил и бросил умирать в лесу — так и осталось неизвестным. Впрочем, похоже, что за год в семье он и сам это забыл. Пёс поправился и заматерел. Кушает неизменно хорошо: особенно любит варёную печёнку, яблоки и клубнику со сливками. А другие здесь любят его самого — и нехватка лап этому не помеха. Ходить Мишутка не может, но по дому ползает вполне уверенно. Чтоб ему было удобнее и не травмировались культи, хозяева застелили полы коврами. Многие из знакомых оказались только рады избавиться от этого раритета советских лет. Есть у Миши и собачья инвалидная коляска. Вот только пользоваться ей он пока не привык: во-первых, он её боится. Во-вторых, взгромоздить 43-килограммового пса на тележку со сложной сбруей из массы ремешков не так просто. Впрочем, и кататься по однокомнатной квартире ему всё равно особо негде.

Да и вообще, с крупным псом здесь уже явно тесновато. И соседи, хотя Татьяна очень старается не создавать им проблем и поддерживать чистоту, такую компанию одобряют не все. Но иначе у неё не получается. Животные — те же дети, говорит она, им так же нужна забота и тепло. «Просто есть люди, которые выбрасывают, а есть люди, которые подбирают, — вздыхает женщина. — Мы с мужем относимся ко вторым. На нашей улице жили квартиранты, взяли двух кошечек. Дети наигрались, кошек выкинули. Ещё один наш кот — на него собаки напали. Вот так мы всех подбираем, лечим... Ни одной кошки нет у нас, чтобы мы просто для души захотели и взяли. Все трагически как-то к нам попали».

Недавно Татьяна и Вячеслав купили половину дома с участком, где их четвероногая банда могла бы в своё удовольствие гулять на свободе, никому не мешая. Но пока переехать туда не получается: сперва надо закончить ремонт и огородить двор. Черняховцы очень надеются, что однажды они смогут осилить и эту задачу. А пока просто живут, воспитывают своих пушистых приёмышей и верят, что бездомных кошек и собак в мире однажды станет меньше. Если вы хотите поддержать Мишутку и его большую семью, можно сделать любое пожертвование через сервис СберБанк Онлайн.