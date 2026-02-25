«Сбои от нестабильности»: Воронков — о положении «Локомотива» за два тура до конца первой части Суперлиги

Воллейболистки калининградского «Локомотива» за два тура до конца предварительной стадии Суперлиги не имеют шансов подняться в тройку лучших клубов страны. О причинах такого результата и шансах на медали уже на стадии плей-офф «Клопс» рассказал главный тренер команды-чемпиона Андрей Воронков.
По словам наставника, с самого начала сезона команда работает в непростых условиях: «В силу того, сколько было вводных — по сути, с сентября, я думаю, что мы максимум пытаемся, работаем. Бывают сбои. Они от того, что нет стабильности. И это шестое место — это показатель того, что мы нестабильны в отдельных элементах игры».
Тренер считает, что потенциал команды выше её позиции в таблице. В серии плей-офф, где и будет решаться судьба медалей нынешнего сезона, калининградки могут прибавить и обыграть фаворитов сезона.
«Локомотив» пока на шестой строчке, что не соответствует амбициям клуба и ожиданиям болельщиков. Во всех матчах с лидерами, за исключением встреч с казанским «Динамо-Ак Барс», наши девушки давали бой оппонентам. Удавалось цеплять партии, а победу часто упускали в концовках, поэтому ситуация не выглядит безнадёжной.
У «Локомотива» осталось два матча предварительного раунда с соперниками, которые находятся ниже в турнирной таблице: это «Омичка» и «Динамо-Краснодар». Оба коллектива уже потеряли все шансы на выход в плей-офф. Если турнирная таблица сохранится в нынешнем виде, «Локомотиву» предстоит сыграть с «Заречьем-Одинцово», а если получится опередить «Ленинградку» — со столичным «Динамо». Не исключено, что удастся взобраться и на 4-е место: это даст преимущество своего поля при равенстве побед в матчах первого раунда игр на вылет.
|№
|Команда
|И
|В
|П
|Оч
|Пар
|1
|Динамо-Ак Барс (Казань)
|24
|21
|3
|65
|68:16
|2
|Уралочка-НТМК (Свердловская обл.)
|24
|20
|4
|60
|67:22
|3
|Заречье-Одинцово (Московская обл.)
|24
|17
|7
|52
|56:34
|4
|Динамо (Москва)
|24
|15
|9
|45
|57:41
|5
|Ленинградка (Санкт-Петербург)
|24
|15
|9
|43
|55:41
|6
|Локомотив (Калининградская обл.)
|24
|14
|10
|42
|51:42
|7
|Тулица (Тульская обл.)
|24
|12
|12
|36
|45:46
|8
|Корабелка (Санкт-Петербург)
|24
|12
|12
|33
|42:48
|9
|Протон (Саратов)
|24
|10
|14
|31
|45:49
|10
|Омичка (Омская обл.)
|24
|9
|15
|30
|40:55
|11
|Динамо (Краснодар)
|24
|8
|16
|20
|34:60
|12
|Динамо-Метар (Челябинск)
|24
|7
|17
|21
|34:62
|13
|Минчанка (Минск)
|24
|4
|20
|14
|27:64
|14
|Енисей (Красноярск)
|24
|4
|20
|12
|26:67
