«Сбои от нестабильности»: Воронков — о положении «Локомотива» за два тура до конца первой части Суперлиги

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Воллейболистки калининградского «Локомотива» за два тура до конца предварительной стадии Суперлиги не имеют шансов подняться в тройку лучших клубов страны. О причинах такого результата и шансах на медали уже на стадии плей-офф «Клопс» рассказал главный тренер команды-чемпиона Андрей Воронков.

По словам наставника, с самого начала сезона команда работает в непростых условиях: «В силу того, сколько было вводных — по сути, с сентября, я думаю, что мы максимум пытаемся, работаем. Бывают сбои. Они от того, что нет стабильности. И это шестое место — это показатель того, что мы нестабильны в отдельных элементах игры».

Тренер считает, что потенциал команды выше её позиции в таблице. В серии плей-офф, где и будет решаться судьба медалей нынешнего сезона, калининградки могут прибавить и обыграть фаворитов сезона. 

«Локомотив» пока на шестой строчке, что не соответствует амбициям клуба и ожиданиям болельщиков. Во всех матчах с лидерами, за исключением встреч с казанским «Динамо-Ак Барс», наши девушки давали бой оппонентам. Удавалось цеплять партии, а победу часто упускали в концовках, поэтому ситуация не выглядит безнадёжной. 

У «Локомотива» осталось два матча предварительного раунда с соперниками, которые находятся ниже в турнирной таблице: это «Омичка» и «Динамо-Краснодар». Оба коллектива уже потеряли все шансы на выход в плей-офф. Если турнирная таблица сохранится в нынешнем виде, «Локомотиву» предстоит сыграть с «Заречьем-Одинцово», а если получится опередить «Ленинградку» — со столичным «Динамо». Не исключено, что удастся взобраться и на 4-е место: это даст преимущество своего поля при равенстве побед в матчах первого раунда игр на вылет. 

Команда И В П Оч Пар
1Динамо-Ак Барс (Казань)242136568:16
2Уралочка-НТМК (Свердловская обл.)242046067:22
3Заречье-Одинцово (Московская обл.)241775256:34
4Динамо (Москва)241594557:41
5Ленинградка (Санкт-Петербург)241594355:41
6 Локомотив (Калининградская обл.) 24 14 10 42 51:42
7Тулица (Тульская обл.)2412123645:46
8Корабелка (Санкт-Петербург)2412123342:48
9Протон (Саратов)2410143145:49
10Омичка (Омская обл.)249153040:55
11 Динамо (Краснодар) 24 8 16 20 34:60
12Динамо-Метар (Челябинск)247172134:62
13Минчанка (Минск)244201427:64
14Енисей (Красноярск)244201226:67

