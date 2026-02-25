«Сбои от нестабильности»: Воронков — о положении «Локомотива» за два тура до конца первой части Суперлиги

Воллейболистки калининградского «Локомотива» за два тура до конца предварительной стадии Суперлиги не имеют шансов подняться в тройку лучших клубов страны. О причинах такого результата и шансах на медали уже на стадии плей-офф «Клопс» рассказал главный тренер команды-чемпиона Андрей Воронков.

По словам наставника, с самого начала сезона команда работает в непростых условиях: «В силу того, сколько было вводных — по сути, с сентября, я думаю, что мы максимум пытаемся, работаем. Бывают сбои. Они от того, что нет стабильности. И это шестое место — это показатель того, что мы нестабильны в отдельных элементах игры».

Тренер считает, что потенциал команды выше её позиции в таблице. В серии плей-офф, где и будет решаться судьба медалей нынешнего сезона, калининградки могут прибавить и обыграть фаворитов сезона.

«Локомотив» пока на шестой строчке, что не соответствует амбициям клуба и ожиданиям болельщиков. Во всех матчах с лидерами, за исключением встреч с казанским «Динамо-Ак Барс», наши девушки давали бой оппонентам. Удавалось цеплять партии, а победу часто упускали в концовках, поэтому ситуация не выглядит безнадёжной.

У «Локомотива» осталось два матча предварительного раунда с соперниками, которые находятся ниже в турнирной таблице: это «Омичка» и «Динамо-Краснодар». Оба коллектива уже потеряли все шансы на выход в плей-офф. Если турнирная таблица сохранится в нынешнем виде, «Локомотиву» предстоит сыграть с «Заречьем-Одинцово», а если получится опередить «Ленинградку» — со столичным «Динамо». Не исключено, что удастся взобраться и на 4-е место: это даст преимущество своего поля при равенстве побед в матчах первого раунда игр на вылет.