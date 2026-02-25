Калининград ждёт крупнейшая дорожная стройка: опубликован список объектов до 2035 года

Городские власти утвердили обновлённую программу развития транспортной инфраструктуры Калининграда до 2035 года. Документ есть в распоряжении «Клопс».

Предусматривается строительство и реконструкция более 200 объектов улично-дорожной сети. В перечне — магистрали, новые улицы в зонах застройки, путепроводы, развязки и мосты.

В ближайшие годы

Будут расширять Аллею Смелых и проспект Победы в районе Радищева, займутся строительством Закатной, которая свяжет Орудийную и Артиллерийскую, продлят Интернациональную до Толстикова, намечена реконструкция Советского проспекта в сторону выезда, построят несколько улиц на Октябрьском острове.

Крупные объекты: что планируется

Строительство и реконструкция участков Северного обхода; развитие Южного обхода и примыкающих улиц; реконструкция ул. Горького (от Гайдара до окружной), Красносельской, Левитана, Куйбышева; новые улицы в районе проспекта Победы и Балтийского шоссе; расширение ул. Дзержинского; модернизация ул. Челнокова.

Новые улицы и продление нынешних

В список включены десятки улиц в районах новостроек. Их названия калининградцам пока мало что говорят: Астрономическая, Уютная, Янтарная и т.д.

Достроят следующие улицы:

Флотскую; Героя России Катериничева; Лейтенанта Катина; Суздальскую; Емельянова; Карамзина.

Работы предполагают поэтапное финансирование из бюджетов разных уровней.