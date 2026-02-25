Калининград ждёт крупнейшая дорожная стройка: опубликован список объектов до 2035 года

Калининград ждёт крупнейшая дорожная стройка: опубликован список объектов до 2035 года
Городские власти утвердили обновлённую программу развития транспортной инфраструктуры Калининграда до 2035 года. Документ есть в распоряжении «Клопс». 

Предусматривается строительство и реконструкция более 200 объектов улично-дорожной сети. В перечне — магистрали, новые улицы в зонах застройки, путепроводы, развязки и мосты. 

В ближайшие годы 

  1. Будут расширять Аллею Смелых и проспект Победы в районе Радищева, 
  2. займутся строительством Закатной, которая свяжет Орудийную и Артиллерийскую, 
  3. продлят Интернациональную до Толстикова, 
  4. намечена реконструкция Советского проспекта в сторону выезда, 
  5. построят несколько улиц на Октябрьском острове.  

Крупные объекты: что планируется

  1. Строительство и реконструкция участков Северного обхода;
  2. развитие Южного обхода и примыкающих улиц;
  3. реконструкция ул. Горького (от Гайдара до окружной), Красносельской, Левитана, Куйбышева;
  4. новые улицы в районе проспекта Победы и Балтийского шоссе;
  5. расширение ул. Дзержинского;
  6. модернизация ул. Челнокова.

Новые улицы и продление нынешних

В список включены десятки улиц в районах новостроек. Их названия калининградцам пока мало что говорят: Астрономическая, Уютная, Янтарная и т.д. 

Достроят следующие улицы: 

  1. Флотскую;
  2. Героя России Катериничева;
  3. Лейтенанта Катина;
  4. Суздальскую;
  5. Емельянова;
  6. Карамзина.

Работы предполагают поэтапное финансирование из бюджетов разных уровней.

Власти хотят начать работы на Советском проспекте уже в этом году.

