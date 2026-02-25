В Музее Мирового океана рассказали, как ухаживают за аквариумами (фото, видео)

Содержание больших аквариумов — это не только про кормление рыб и чистку стёкол. Каждую неделю аквариумисты превращаются в лаборантов-химиков: проверяют воду по десятку параметров, следят за уровнем йода для акул и даже готовят морскую воду по специальному рецепту. В пресс-службе ММО «Клопс» рассказали, как поддерживают идеальную среду для подводных обитателей и почему рыб нельзя просто так переселить в свежую воду.

Начинается всё с забора проб. Аквариумисты обходят все ёмкости Главного корпуса — от небольших рифовых аквариумов до вместилищ крупных хищников. Каждый образец воды проверяют по 11 параметрам. Самые важные из них: солёность, карбонатная жёсткость, кислотность, а также содержание нитратов, нитритов и других соединений.

Солёность измеряют рефрактометром — прибором, который определяет количество соли в воде. Для морских обитателей это базовый параметр, поэтому показатели контролируют особо тщательно.

Если карбонатная жёсткость в норме — кислотность воды остаётся стабильной. Если нет — pH начинает колебаться, и эти перепады рыбы также переносят тяжело. Кислотность воды ночью и днём разная, и это нормально. Карбонатная жёсткость сглаживает эти колебания.

Все результаты аккуратно заносят в журнал. Если где-то показатели выбиваются из нормы, за аквариумом устанавливают наблюдение: следят за поведением рыб и при необходимости проводят другие тесты.

Следующий этап — подготовка свежей воды. Здесь всё не так просто, как может показаться. Водопроводная вода для замены не подходит, так как в ней слишком много примесей. Сначала её прогоняют через осмотическую систему: специальные фильтры задерживают соли и посторонние вещества.