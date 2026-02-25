Каждый третий калининградец поддержал переименование среднего профобразования — опрос

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

34% жителей Калининграда поддержали идею переименовать среднее профобразование в «специальное профессиональное образование». Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, опубликованные в среду, 25 февраля.

Владимир Путин ранее поручил рассмотреть вопрос о смене названия уровня образования. В правительстве предложили вариант «специальное профессиональное образование». При этом 49% калининградцев заявили, что предпочли бы оставить всё как есть, ещё 2% предложили собственные формулировки.

Чаще всего за сохранение действующего названия выступают горожане с высшим образованием — 56% из них не видят необходимости в изменениях. Среди обладателей среднего профобразования мнения разделились почти поровну: 38% поддержали старый вариант, 39% — новый.

Идея переименования популярнее среди молодых респондентов до 35 лет — её поддержали 38% участников этой возрастной группы. Больше всего сторонников прежнего названия оказалось среди калининградцев 35—45 лет: 56% высказались против изменений.

Поддержка инициативы растёт вместе с уровнем дохода. Среди жителей с заработком от 150 тысяч рублей в месяц новый вариант названия одобрили 40%. В группе с доходом до 80 тысяч рублей таких оказалось 33%.

Кроме предложенных вариантов, участники опроса называли и альтернативные формулировки. В их числе — «специальное образование», «профессионалитет», «профессионально-техническое образование», а также варианты с акцентом на прикладной характер обучения и отраслевую специфику.

Опрос проводился с 12 по 20 февраля.