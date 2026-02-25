Удивительный Платоша: в Музее Мирового океана 20 лет живёт рыба, изменившаяся за это время до неузнаваемости (видео)

Уже больше 20 лет в Главном корпусе Музея Мирового океана живёт платакс Платоша — эта рыба по мере взросления сильно меняет внешний вид. Об одном из удивительных обитателей ММО «Клопс» рассказали в пресс-службе учреждения.

Когда Платон только появился в музее, он выглядел совсем иначе, и дело не только в размерах. Раньше молодых и взрослых особей учёные описывали как разные виды.

«В естественной среде платакс питается водорослями, а также медузами и студенистым зоопланктоном. В аквариуме нашего Главного корпуса Платошу кормят более калорийным и вкусным лакомством — кальмаром», — поделились в музее.