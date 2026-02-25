Удивительный Платоша: в Музее Мирового океана 20 лет живёт рыба, изменившаяся за это время до неузнаваемости (видео)

Уже больше 20 лет в Главном корпусе Музея Мирового океана живёт платакс Платоша — эта рыба по мере взросления сильно меняет внешний вид. Об одном из удивительных обитателей ММО «Клопс» рассказали в пресс-службе учреждения.
Когда Платон только появился в музее, он выглядел совсем иначе, и дело не только в размерах. Раньше молодых и взрослых особей учёные описывали как разные виды.
«В естественной среде платакс питается водорослями, а также медузами и студенистым зоопланктоном. В аквариуме нашего Главного корпуса Платошу кормят более калорийным и вкусным лакомством — кальмаром», — поделились в музее.
5 интересных фактов про платакса
- Платакс (Platax teira) обитает в тёплых водах Индо-Тихоокеанского региона. Его можно встретить у коралловых рифов, в лагунах и рядом с затонувшими объектами.
- Эта рыба резко меняется по мере взросления. Молодые особи тёмные, почти чёрные, с оранжевой каймой по краям плавников и напоминают опавший лист. Взрослые становятся серебристыми, с вертикальными полосами и более спокойной манерой плавания.
- Меняется и форма тела. У молодых особей плавники выглядят чрезмерно вытянутыми, создавая необычный силуэт. Со временем пропорции выравниваются, но характерная дисковидная форма сохраняется.
- Взрослые платаксы достигают 60 сантиметров в длину. Тело сильно сжато с боков, а удлинённые спинной и анальный плавники формируют ромбовидный профиль.
- Платаксы нередко держатся группами. Взрослые особи могут образовывать небольшие стаи у рифов, что делает их заметными и эффектными обитателями подводного ландшафта.
В Музее Мирового океана показали трапезу илистых прыгунов.